酒駕追撞！公共危險送辦、吊照 警「這疏失」肇事人統統沒事

劉姓男子去年6月開營業貨櫃曳引車，行經基隆市七堵區大同街與大華二路口，因行車不慎，自後碰撞前方停等唐男駕駛自用小客車。劉男酒測值0.16毫克，但因處理警員酒測過程未全程錄影、未完整告知應有權利，舉發程序有重大瑕疵。不僅公共危險罪獲檢方不起訴，吊扣車輛牌照24個月法官也撤銷。

基隆地院判決書指出，劉男111年6月8日下午5時29分許，駕駛營業貨櫃曳引車，行經基隆市七堵區大同街與大華二路口時，因行車不慎，自後碰撞停等在同向前方唐男駕駛的自小客車，僅輕微刮痕且無人受傷。

第三分局員警到場處理事故，測得劉男吐氣酒精濃度為每公升0.16毫克，認有汽車駕駛人酒後駕車肇事，依公共危險罪送辦。貨櫃曳車牌照被監理單位扣24個月，所屬通運有限公司不服提起行政訴訟。

該通運公司主張，對所屬駕駛員再三進行不得酒駕職業安全宣導，實施不定期酒測，已善盡監督管理責任，認為劉男被控酒駕有爭議，要求扣車牌原處分撤銷。

法官調取違規錄影採證光碟，並未全程攝錄酒測經過，且畫面中僅有模糊人物移動影像，全程無聲，亦無正面、近距離清晰鏡頭，也未攝錄最終酒測數值結果。

法官認為，從影像無從得悉員警於對劉男實施酒測程序前，有無依規定為相關權利告知及法定程序，也無法了解員警實施酒精測定時，有無先行詢問是否有服用酒精類或酒類飲品及服用結束時間、告知酒精測試流程、教導應如何使用酒精測試儀器，及是否有要求飲用水嗽口等。

處理警員證稱，因時隔已久，不太有印象有無對劉告知權利，一般車禍雙方需要酒測不待漱口，沒有印象劉有無漱口，劉當時看不出有何喝酒的生理跡象，亦未散發酒味，當日對劉三次酒測，因開機程序錯誤，沒有列印酒測單。

法官指出，酒測過程未全程連續錄影，又違反正當法律程序，酒測前已有酒測錯誤狀況，公共危險檢方不起訴處分，舉發程序有重大瑕疵。

法官認為，酒測違反正當法律程序，依比例原則及法益權衡原則，無從證明劉男酒測值是否在正確合法之操作下所取證，吊扣車輛牌照24個月於法不合，撤銷原處分。 酒駕撞前車被送公共危險、吊照，警這疏失駕駛統統沒事。圖／警方提供

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