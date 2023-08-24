恆春馬場業者在國有林地擅自整地、墾植 屏檢起訴

屏東地檢署偵辦未經許可擅自開發國有林地經營馬場案件，馬場謝姓業者未經許可擅自整地而非法開發及使用，屏東地檢署認定涉違反水土保持法第32條在公有林區內未經同意擅自開發、使用致生水土流失未遂罪嫌，檢方偵結並提起公訴。

屏檢指出，馬場謝姓業者在農業部林業及自然保育署屏東分署 （下稱林保屏東分署）管理的國有林地內經營馬場，若要在該土地內從事墾殖、占用、開發、經營或使用的行為，應先經主管機關同意，且墾丁國家公園管理處已在該土地上放紐澤西護欄，阻擋其用於商業營利的載客馬匹進入上開林班走動。

檢方調查，業者仍在今年1月間，在放置紐澤西護欄的土地上，擅自使用除草機清除、手持鐮刀砍除土地上的林相與原生草木， 而有整地行為，非法開發及使用土地，幸未致生水土流失或毀損水土保持的處理與維護設施的結果，遭林保屏東分署人員巡視發現，迅通報檢方及保七總隊第八大隊偵辦，經蒐證及訊問相關證人後日前偵結，並依法提起公訴。

檢方呼籲，國土及自然生態為國家重要資產，不得任意開發、 破壞，尤其位處國之南境的墾丁地區向來為國人熱愛旅遊地點， 天然美景與公有土地應共同維護，從事沙灘車或馬場等商業行為，務必事先申請主管機關同意始得墾殖、 開發或使用，屏東地檢署持續嚴加查察偵辦，確保國家水土安全及自然生態保育。