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新北殯葬處爆集體收賄 21人被起訴
新北市殯葬處今年初爆出集體收賄，殯葬業者涉嫌塞紅包行賄工作人員，要求配合指定時間入塔、加快火化速度、協助往生者撿骨等，昨有21人被起訴。市議員黃淑君昨質詢要求市府拿出防貪作為，民政局表示，除每周查察、不定期職務輪調，內規要求現場人員上班期間隨身不得攜帶超過300元現金，全力防弊。
民政局說，新北市立殯儀館及火化場收賄一案，是市府殯葬管理處經長時間調查，發現員工有疑似收取紅包情形，將相關事證移送市府政風處與廉政單位處理，案發後將現有人員重新編組，也修正殯葬處政風要點，增加對業者及喪家不定期問卷查訪。
政風處長尹維治表示，殯葬處案件是市府主動發現，去年發現問題後，馬上請檢方介入處理，火葬場已經更改內規，除了加強同仁的法治宣導，也要求同仁上班時間身上現金不得超過300元，如果物品放在辦公室沒有限制。
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