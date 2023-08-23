快訊

Nvidia財報發布在即 「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股

第9號颱風「蘇拉」周末恐成颱 氣象局估「這時」相對接近台灣

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

陳盈潔入住10人新收房 女監：未提保外就醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台語歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2月定讞須入獄，今天上午到台北地檢署執行科報到發監，下午近3點前送抵法務部矯正署桃園女子監獄後進行「收容人新收辦理」，取得編號「0639」，整個流程歷時近2小時，期間陳未曾提及聲請保外就醫一事，並於傍晚5點前按例進入新修建的10人舍房，副典獄長林佩誼說明，監所會注意新收容人身體及健康狀況，也有看護能給予協助。

林佩誼表示，新收流程依個案時間長短不一，從30分鐘至1小時皆有，陳姓受刑人搭乘囚車進入後，自行下車步入監所，然後依照新收程序辦理各項檢查，根據她上午至北檢報到的狀況，桃女監會特別注意她的身體健康狀況，也請健保合作醫院的醫師進行檢查。

林佩誼說，針對陳姓受刑人是否符合拒絕收監等情，依照《監獄行刑法》第13條第1項各款規定，例如受刑人如有罹患疾病，因執行而不能保全生命等五種情形者，監獄即應予以拒絕收監。至於陳姓受刑人是否符合《監獄行刑法》所定拒絕收監的標準，桃女監已請醫師進行檢查評估，本於尊重醫療專業等原則，將先於予收容，後續經檢查評估完成後，將依法辦理。

法務部矯正署桃園女子監獄８月收容人伙食菜單，陳盈潔入獄第一餐的內容有咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲及金薯排骨湯。圖／翻攝自桃園女子監獄官網
法務部矯正署桃園女子監獄８月收容人伙食菜單，陳盈潔入獄第一餐的內容有咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲及金薯排骨湯。圖／翻攝自桃園女子監獄官網

受刑人 監獄 醫師

延伸閱讀

陳盈潔抱病入獄 昔日秀場老友向娃心疼發聲

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這特色」恐致病情退化

陳盈潔抱病入獄 昔日秀場老友向娃心疼發聲

陳盈潔狂嘔入獄！他心疼吐病況 爆澎恰恰也來借錢

相關新聞

台語歌手陳盈潔今送桃園女監 入獄第一餐吃這些

台語歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2月定讞須入獄，今天上午到台北地檢署執行科報到發監，下午送抵法務部矯正屬桃園...

殯葬處集體收賄插隊撿骨達3千萬元今起訴 新北：人已重新編組

新北市立殯葬處年初爆出集體收賄，長期受殯葬業者紅包行賄，配合指定時間入塔、加快火化速度、協助往生者撿骨等事宜，收受達30...

影／實質影響力說對林益世貪汙案不利 他開大絕招聲請釋憲盼停審

國民黨前立委林益世13年前收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，台灣高等法院更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年...

私用公餘款招待衛福部長官旅遊 台東衛生局副局長貪汙罪起訴

台東縣衛生局副局長鍾明霞去年7月遭控浮報加班費和活動費當作私人小金庫，地檢署指揮調查站偵辦，訊後10萬元交保候傳。檢察官...

農業部官員集體涉貪 製「昆蟲費洛蒙」私賣生技公司

行政院農業部藥物毒物試驗所專責農藥研究發展，單位費洛蒙實驗室蘇姓主持人和王姓、張姓約僱員串通，偷製造昆蟲性費洛蒙產品兜售...

藝術與矯正結合　法務部矯正學校「逆風少年」策展開幕

藝術與矯正可以結合。法務部今天舉行「逆風少年‧藝動青春」展覽開幕式，法務部長蔡清祥致詞表示，少年矯正學校的轉變，是社會共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦