陳盈潔入住10人新收房 女監：未提保外就醫
台語歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2月定讞須入獄，今天上午到台北地檢署執行科報到發監，下午近3點前送抵法務部矯正署桃園女子監獄後進行「收容人新收辦理」，取得編號「0639」，整個流程歷時近2小時，期間陳未曾提及聲請保外就醫一事，並於傍晚5點前按例進入新修建的10人舍房，副典獄長林佩誼說明，監所會注意新收容人身體及健康狀況，也有看護能給予協助。
林佩誼表示，新收流程依個案時間長短不一，從30分鐘至1小時皆有，陳姓受刑人搭乘囚車進入後，自行下車步入監所，然後依照新收程序辦理各項檢查，根據她上午至北檢報到的狀況，桃女監會特別注意她的身體健康狀況，也請健保合作醫院的醫師進行檢查。
林佩誼說，針對陳姓受刑人是否符合拒絕收監等情，依照《監獄行刑法》第13條第1項各款規定，例如受刑人如有罹患疾病，因執行而不能保全生命等五種情形者，監獄即應予以拒絕收監。至於陳姓受刑人是否符合《監獄行刑法》所定拒絕收監的標準，桃女監已請醫師進行檢查評估，本於尊重醫療專業等原則，將先於予收容，後續經檢查評估完成後，將依法辦理。
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