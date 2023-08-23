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台權會批數位部的數據公益運作指引草案 鑽個資法漏洞

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

數位部擬於9月公布「數據公益運作指引」草案，官方強調透過數據持有人自願提供數據，以隱私強化技術處理成無涉個資數據，再由數位部提供給利用者，從事公益目的應用。不過，台灣人權促進會發出聲明批評，數位部用已去識別化為由，粉飾未經當事人同意就取得個資之實。

去年憲法法庭在健保資料庫中，針對政府府無視資料當事人權利，缺乏明確法律規範將資料提供第三方研究判決違憲。

對於數位部的數據公益運作指引草案，台權會表示，原本用於保障安全的隱私強化技術，遭數位部合理化成為「未經個人同意取得個資，但只要處理成數據就能免除同意」的藉口。雖然數位部尚未正式發布指引，不過運動數據公益平台已啟用，該網頁顯示，資料經由當事人同意且去識別化。

台權會指出，我國及歐盟皆無數據公益、非個資即為數據等用語，依數位部所稱，數據公益源自於資料利他（Data Altruism）概念。歐盟「資料治理法」對資料利他的定義為「資料當事人知情同意提供，或資料持有者自願提供非個資，無償用作國內法規範內的公益目的。」

聲明中直指，持有人只能提供本來就並非個資的資料，一切個人資料仍須視當事人同意提供，而非任何中間人可擅自處理，進而宣稱「已去識別」並可繞過個人意願。

台權會認為，我國長期缺乏資料治理規範，建立明確法律環境、改善知情同意要件、檢視資料當事人權利行使為當務之急，呼籲數位部須說明當事人同意書如何滿足個資法規定下之目的特定原則、指引與既存法規的關係，避免與憲法法庭判決背道而馳。

個資 人權 憲法法庭

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