台語歌手陳盈潔今送桃園女監 入獄第一餐吃這些
台語歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2月定讞須入獄，今天上午到台北地檢署執行科報到發監，下午送抵法務部矯正屬桃園女子監獄，正進行新收辦理程序；查詢桃園女監週三晚餐的菜單，披露陳盈潔入獄後的第一餐。
根據桃園女子監獄公告8月收容人伙食菜單，列出自8月22日至9月4日兩週14天內每日菜單內容，陳盈潔今天（週三）入監，第一餐吃的晚餐是雞燴飯、四季豆及排骨湯，明天早餐吃的是簡單的包子、豆漿，中餐有雞翅、玉米和甜湯，明晚餐則有鴨肉、蔬食綜合及甜湯等。
桃園女監副典獄長林佩誼說，根據監所收容人新收辦理流程，在陳盈潔送抵之後，將查驗例如押票、執行指揮書、收容書或交付書等相關應備文件，並核對人別及身分證明文件，確認無誤。也將對新收者的身體、衣類及其攜帶物品作詳細檢查，必要時得採驗尿液，並得運用科技設備輔助。
除經檢查核可准予本監使用的物品外，其他如金錢、貴重物品及機關限制或禁止使用的物品，應交由機關代為保管，或通知親屬領回。實施檢查，瞭解有無疾病或外傷。告知應遵守事項，填載新收相關文件後配入舍房。
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