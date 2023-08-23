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殯葬處集體收賄插隊撿骨達3千萬元今起訴 新北：人已重新編組

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市立殯葬處年初爆出集體收賄，長期受殯葬業者紅包行賄，配合指定時間入塔、加快火化速度、協助往生者撿骨等事宜，收受達3053萬1500元，遭新北檢今起訴等21人，並追繳2047萬。新北民政局表示，已將現有人員重新編組，並加強政風現場督導作業，另修正殯葬處端正政風要點，增加對業者或喪家不定期問卷查訪。

民政局表示，關於新北市立殯儀館及火化場收賄事件，是市府殯葬管理處經長時間調查，發現員工有疑似收取紅包的情形後，將取得的相關事證移送市府政風處與廉政單位處理。

民政局說，殯葬處除了在事發後隔天開考績會，已作行政懲處決議，將等法院判決結果，依事件情節再給予懲處，目前殯葬處已將現有人員重新編組，並加強政風現場督導作業，另修正殯葬處端正政風要點，增加對業者或喪家不定期問卷查訪，以即時掌握機關員工服務態度及廉政狀況。

民政局強調，針對火化場、遺體冷藏室及禮廳服務同仁，每周會施行法令宣導，並不定期到現場辦理端正政風查察作業，另外為讓火葬作業透明化，已在今年5月1日啟用火化爐排程系統，讓火化場1、2、3區直接透過螢幕，可得知各區火化爐的火化進度，以達公開透明。

新北市立殯葬處年初爆出集體收賄，長期受業者紅包行賄，配合指定時間入塔、加快火化速度。圖／報系資料照
新北市立殯葬處年初爆出集體收賄，長期受業者紅包行賄，配合指定時間入塔、加快火化速度。圖／報系資料照

收賄 新北 殯儀館 火葬

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