雲林男發酒瘋持棍打死老母 上訴喊冤「沒有那麼用力」

雲林縣47歲洪姓男子去年10月間發酒瘋，在家拿木棍毆打75歲母親頭部數下致送醫不治，洪男當下酒測值高達1.13毫克，洪男哥哥報警逮人；一審認他犯殺害直系血親尊親屬判19年6年，洪男不服上訴。

台南地院下午3時召開準備庭，他承認持棍打母親，但稱沒有那麼用力，否認母親頭顱骨折是他造成的。

據調查，洪男當時使用木棍，長147公分、寬10公分、高5公分，重達2.76公斤，現場採證木棍已斷成兩截。

他說，當時木棍沒有斷成兩截。他自稱左手有慣性脫臼，承認持棍打母親3下，但力道不夠，不至於造成其頭部骨折。法官反問，那母親頭部骨折如何造成的？他搖頭說「不知道」。他否認殺害直系尊親屬之故意，僅認一般傷害罪，甚至否認傷害致死罪。

據判決，洪於去10月19日凌晨5時20分許，在與母親位在雲林縣林內鄉住處，因飲酒後導致精神障礙及心智缺陷，致其辨識其行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低，竟在聽到母親言語而被激怒，在母親臥室內，手持木棍對著母親頭部用力毆打數下，毆打其頭部力量，造成木棍當場斷裂成兩截。