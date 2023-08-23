私用公餘款招待衛福部長官旅遊 台東衛生局副局長貪汙罪起訴

台東縣衛生局副局長鍾明霞去年7月遭控浮報加班費和活動費當作私人小金庫，地檢署指揮調查站偵辦，訊後10萬元交保候傳。檢察官日前偵結依貪汙罪嫌起訴。

起訴書指出，鍾浮報活動費部分，是從2019年起她擔任醫政科長在餐廳舉辦相關活動和餐敘後，涉嫌將活動剩餘的經費寄存在餐廳，共4起總計1萬6688元。

檢調查出鍾將寄存剩餘款項用在招待衛福部長官私人旅遊、退休同事，還有鍾護專同學及縣長就職2周年餐敘。檢察官認定鍾將剩餘款項部分支出並非公務使用。

檢察官認為鍾將浮報的經費納為公務宴飲、個人敘舊、打好關係等多重用途，她任公務員多年應知道凡公務餐敘預報支者均須經簽核程序，但都沒有簽核。

台東地檢署將4起浮報經費案和購買彩券案分別依貪汙治罪條例和行使公務員登載不實罪提起公訴，並要求法院，鍾前後5次犯行，犯意各別，行為互殊，建請分別論併罰。至於浮報加班費和買咖啡機案，罪證不足，不起訴。