農業部官員集體涉貪 製「昆蟲費洛蒙」私賣生技公司

行政院農業部藥物毒物試驗所專責農藥研究發展，單位費洛蒙實驗室蘇姓主持人和王姓、張姓約僱員串通，偷製造昆蟲性費洛蒙產品兜售給生技公司賺得12萬多元，蘇另謊報加班詐得差旅費4000多元，檢方考量3人自首、自白，且已繳回犯罪所得，依貪汙等罪嫌起訴3人，請法院依法減刑。

檢、廉調查，蘇男（51歲）2021年7月起擔任藥毒所費洛蒙實驗室主持人，其和王姓、張姓約僱員明知所方製造的昆蟲性費洛蒙產品屬於公有財物，經向動植物防檢局申請獲准同意製造的成品，除試驗、農會或生產合作社申請委託推廣示範，及一般農民領取外，不得對外提供。

蘇等3人2021年10月至隔年3月間，由蘇私下向某生技公司兜售藥毒所製造的薊馬警戒費洛蒙、甘藷蟻象性費洛蒙誘引劑、水稻二化螟性費洛蒙誘引劑、秋行軍蟲性費洛蒙誘引劑，交由王、張分別調製、寄送販售。

蘇等人拿公有財物私下販賣，一共所得12萬7250元拿來充當實驗室公積金使用，作為餐敘、飲料或午餐等私人用途。

檢、廉還查出，蘇男2021年8、9月間明明沒有出差，而是待在辦公室或回台南老家，卻填寫國內出差旅費報告表，佯以赴台中、南投郊區做田間費洛蒙試驗，申請7次一共詐得4494元，後來3人向廉政署中調組自首。

檢方訊時，蘇男均坦承未經藥毒所簽准同意就私下販賣相關昆蟲性費洛蒙給生技公司，也於差勤系統登打不實出差內容，王姓、張姓約僱員也都認罪，並有蘇和生技公司對話截圖可佐。

檢方也傳藥毒所組長詢問，其表示實驗室製造昆蟲性費洛蒙成品，除相關需求、農民領取外，不得對外提供。