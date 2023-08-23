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安養中心老人吃魯肉飯噎死 兩員工被控過失致死判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣顏姓老翁罹患失智症，被家屬送往一家安養中心照顧，前年10月間，顏吃了中心提供的魯肉飯後，阻塞氣管昏厥，送醫後仍不治，中心黃姓護理師、施姓營養師被控涉過失致死罪，二審今維持一審認定，認為顏翁案發前的進食功能正常，二人無從預見顏翁會被魯肉飯噎死，判無罪。

判決指出，顏姓老翁因罹患失智症，在2019年間被家屬送往南投市一家老人安養中心照料，前年10月1日中午，中心安排「快樂餐（由住民自行選擇的市售餐點）」給顏翁食用，其中一樣菜色是魯肉飯，不過顏翁食用魯肉飯後，疑遭食物阻塞氣管，導致無法呼吸，再加上顏翁因失智症，不知向員工求助。

中心員工發現顏翁全身癱軟，疑有異物阻塞氣管狀況時，連忙撥打119叫救護車，也緊急排除顏翁口中的異物，進行CPR，但顏翁經送醫後，仍宣告不治身亡。

檢方相驗顏翁死因後認為，安養中心的黃姓護理師、施姓營養師負有義務要審核，中心住民的身體狀況，是否適合食用「快樂餐」，以及快樂餐的種類，不過顏翁罹患失智症，牙齒僅剩下排，沒戴假牙，恐無法咀嚼魯肉飯之類的食物，但二人疏於注意，提供魯肉飯給顏翁食用，涉有疏失，依過失致死罪起訴。

一審開庭時，黃女辯稱，顏翁有經過她與其他護理師評估，有紀錄顏翁在未戴假牙情況下，可以自己吃飯，無需他人進食，而快樂餐當天的菜色為何，是由其他主管與營養師評估菜單，她沒參與。

施女則辯稱，她僅負責中心住民的營養評估、體重狀況，給予熱量、蛋白質、碳水化合物跟脂肪的調整，她非第一線護理人員，無審查決定住民食用餐點種類的權限，她只能依第一線護理人員的記載來評估住民的營養狀況，

合議庭認為，中心多名證人都證稱，顏翁既使沒有上排牙齒，但吃飯、飲食仍可自理，無須他人餵食，吞嚥、咀嚼能力都正常，而且在案發前，還有食用雞腿、肉包、肉魚、月餅等較硬質的食物，因此顏翁在案發時，可以進食魯肉飯等軟爛無黏性態食物的能力，沒有疑義。

合議庭審酌，既然顏翁具有進食能力，中心也提供符合其進食能力的魯肉飯，但過程中顏翁噎到卻沒出聲，即非黃女、施女可以預見、預防，因此判二人無罪，全案上訴台中高分院後，仍維持一審見解，判處無罪。

南投縣顏姓老翁在安養中心吃魯肉飯噎死，黃姓護理師、施姓營養師被控過失致死，台中高分院今駁回檢方上訴，仍判二人無罪。圖／本報資料照
南投縣顏姓老翁在安養中心吃魯肉飯噎死，黃姓護理師、施姓營養師被控過失致死，台中高分院今駁回檢方上訴，仍判二人無罪。圖／本報資料照

護理師 失智症 異物

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