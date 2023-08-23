聽新聞
test
0:00 / 0:00
台語歌手陳盈潔發監 已搭乘囚車前往桃園女監
台語歌壇大姐大陳盈潔因涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。台北地檢署今早傳喚陳盈潔報到發監執行，她於早上8點40乘車抵達，她的家人及音樂人許常德陪同。她雖以身體健康為由希望保外就醫，檢方訊問後，決定先發監執行，陳盈潔下午1點47分，搭乘囚車前往桃園的女子監獄。
陳盈潔今早乘保母車現身北檢，她身穿全黑，肩上披著絲巾，臉色凝重。陳盈潔的弟弟、姐姐及音樂人許常德陪同，與她緩慢步入北檢報到，全程不發一語。
檢方訊問後，決定發監執行，陳盈潔在數名法警引導之下，於今天下午1點47分搭乘囚車前往位於桃園的女子監獄，該台囚車僅載送陳盈潔1人。
陳盈潔的弟弟表示，陳盈潔患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病，無法自己打理生活。他認為，陳盈潔入監無法照顧自己，已申請保外就醫。
許常德說，陳盈潔久未出門，路途顛簸，身體負擔吃緊，車內都是嘔吐物，他相信一定會有人好好照顧陳盈潔，如果陳盈潔之後還有機會賺到錢，一定會把錢歸還給債務人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言