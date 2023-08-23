彰化男遇投資詐騙不甘損失 聯手警誘捕取款車手
彰化警方查緝詐欺案，近日阻止愛情詐騙、假投資詐騙案，還有被害人遭騙後聯手警方誘捕取款車手，被害人後續將提刑事附帶民事求償；彰警近日處理3案共阻止151萬8000元損失。
彰化縣警察局彰化分局今天提供新聞資訊表示，71歲張姓男子加入投資群組，被告知可高額獲利後交付新台幣60萬元現金，後來張男發現被騙，聯手警方策畫逮捕行動，犯嫌21日再與張男約定到家中收取40萬元，警方埋伏查獲持假公司證件的20歲姚姓取款車手。
姚男供稱相關假資料是另名男子交付，他收款後會再轉交，彰化分局擴大調查，立即帶姚嫌前往指定超商，再尾隨至花壇鄉攔查車內張姓犯嫌，當場查獲手機、假識別證、各種公司章、收款單據、空氣槍、鋼珠等，警方將姚姓、張姓車手依詐欺罪現行犯移送檢方偵辦。
另外，和美鎮林姓民眾透過網路認識一名女子，雙方互稱老公、老婆，女子表示父親過世要籌錢辦後事，要求林男匯款11萬8000元，林男堅信愛情而到銀行匯款，行員苦勸此帳戶已遭警示，但林男還是堅持要匯出，銀行襄理通知警方到場，林男才相信遇假交友真詐騙。
溪湖分局也發布新聞稿指出，64歲陳男加入LINE投資群組，對方稱保證獲利、穩賺不賠，陳男深信並依指示要臨櫃匯款至指定帳戶，還向行員謊稱是買房裝修，第一銀行溪湖分行發現異狀，暫緩匯款並通報警方，經聯手苦勸，陳男才認為是詐騙，保住100萬元。
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