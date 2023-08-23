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2瓶黃湯下肚交通違規遭攔酒測破表 第5次酒駕法院判他9月刑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄黃姓男子5月下旬於仁武友人家中飲酒後，逕自開車前往岡山區本洲育才路口，因交通違規遭員警攔查，依規定酒測，警赫然發現，黃男酒測值竟飆達每公升1.3毫克，常理已是迷醉狀態，而黃過去曾4度酒駕上路，依法可加重其刑，近日法院將他判刑9月，不得易科罰金須入監服刑。

據悉，近十年來，黃男分別於2017年、2019年各有酒駕上路挨罰記錄，當時分別測得每公升1.04、0.95毫克，所幸包含本次酒駕紀錄，黃男皆未造成交通事故人員傷亡，不過其中2次在酒精催化下，行車判斷力失準「交通違規」遭警攔查，他因渾身酒氣，酒駕犯行才露了餡。

警方說，黃男雖自陳僅在友人家中喝了2瓶啤酒，但呼氣酒測值高達每公升1.3毫克，根據部立台北醫院衛教資料，若換算血液酒精濃度，幾乎是陷入昏迷狀態。而他從仁武一路開車至岡山，簡直就是路上的不定時炸彈，隨時可能造成難以想像的悲劇。

由於，黃男2019年才因酒駕判刑6月另併科罰金確定，5年內故意再犯本件，法院審酌黃男累有5次酒駕前科，明知違法行為，卻罔顧公眾安全犯行，且本案酒測值甚高，所幸，黃並未肇事造成他人傷亡或財物損失，考量犯後他坦承犯行，法院判他9月徒刑，因此這次無法再易科罰金，得乖乖入監服刑。

據「台灣酒駕防制社會關懷協會」統計酒駕死亡事故至去年底資料，去年因酒駕肇事死亡有271人，今年相較去年同期減少40人，下降12.9%。有鑑於酒駕釀致嚴重事故，近年酒駕修法後，取締交通違規件數大幅下降，近8年酒駕事故死亡人數，從467人減至271人，降幅達4成以上。

檢方表示，雖然近年酒駕肇事死亡數已有明顯減少，但這類數據沒有自滿的理由，未來仍會與各方合作，將民眾酒駕肇事的次數，竭力降到最低。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子加上本次5度酒駕上路，所幸並未造成交通事故。記者古和純／翻攝
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酒駕 酒測 交通違規

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