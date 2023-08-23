影／鄭文龍：國民法官似小綿羊受恐龍法官影響

台灣陪審團協會理事長鄭文龍、立委游毓蘭與台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥上午舉行「失控的國民法官制度」記者會表示，國民法官法從今年年初開始施行，台灣開啟司法新型態的審判制度,然而首件案件審判，讓國民法官制度即陷入荒腔走板的情況，呼籲執政當局應該審慎思考、修正司改政策。

鄭文龍指，國民法官就像小綿羊，受到「恐龍法官」影響，並無人民參與審判效果。鄭文龍表示，國民法官制度不同於陪審團的制度，職業法官主導的色彩濃厚，容易使得審判判刑過重。鄭文龍舉例指，30年前鄧如雯家暴殺夫案，當時法院判刑三年，民間輿論就普遍認為判決太重，而今國民法官首件家暴殺夫案，判七年兩個月，量刑是前者的一倍半。在檢、辯雙方失衡、法院不重視專家證人。檢辯雙方在法庭審理過程，發現被告雖有做精神鑑定，但法庭之上卻無傳喚精神科醫師。

台灣陪審團協會指，施行僅半年的國民法官屢出現爭論，顯示司法系統並未準備好接受新型態的審判制度，是以舊思維想控制人民、操控判決的作法，是大開民主倒車。呼籲執政當局應停止施行國民法官制度，重新檢討哪一種人民參與審判才是真正適合台灣。