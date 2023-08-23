億圓富集團吸金41億 主謀周瑞慶判賠2投資人1226萬

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶主導億圓富集團吸金41億餘元，判刑14年定讞，已入監服刑。2名遭詐騙的投資人不滿向周瑞慶提告求償。士院日前判周應連帶賠償2人1226萬餘元。

全案起於，周瑞慶化名「陳子龍」，於民國103年起籌組億圓富公司、翰元公司等，並自任億圓富集團總裁，涉嫌以多層次傳銷手法吸引民眾投資。檢調於105年展開搜索，周男畏罪逃亡，107年落網。檢調統計，周男涉嫌吸金高達新台幣41億元，受害者遍布全台。

一審高雄地方法院依違反銀行法等罪判處周男17年徒刑，併科罰金9億元，犯罪所得41億元發還被害人或沒收。二審高雄高分院改判處周男15年6月徒刑，併科罰金5億元，犯罪所得20億元發還被害人或沒收。更一審判處周男14年徒刑，併科罰金4.5億元。最高法院今年駁回上訴，周男判刑14年定讞，已入監服刑。

廖姓投資人主張，周瑞慶等人誘騙不特定投資人投資，經媒體披露後才知被詐騙吸金，因此周瑞慶與億圓富公司、翰元公司應連帶給付2423萬元；吳姓被害人主張，周瑞慶、億圓富公司、翰元公司應連帶給付100萬元。

周瑞慶透過律師答辯指出，他否認公司為吸金集團、多層次傳銷公司，且廖姓投資人、吳姓投資人均從億圓富集團共計領回3702萬多元，已遭過本件請求賠償損害金額，請求法官駁回廖、吳請求。

士林地方法院審理後認為，周瑞慶涉犯刑事銀行法等罪經判刑定讞，並入監服刑，從廖姓投資人、吳姓投資人提供的帳戶交易明細，廖、吳確實有從億圓富集團領取款項，但未如同周瑞慶所稱，超過本件賠償損害金額。

法院認為，扣除廖姓投資人、吳姓投資人的損益相抵，判決周瑞慶與公司應連帶賠償廖姓投資人1140萬餘元，及連帶賠償吳姓投資人86萬元。全案可上訴。