國民法官爭議多 司改團體籲終止！

「國民法官量刑標準不一、又容易受法官影響，且選任制度不公開，建議廢除！」司改團體與國民黨立委游毓蘭23日召開記者會，呼籲司法院停止實施國民法官。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，國民法官參加審判，形同替職業法官背書，但民眾持續對司法不信任，這並非推動司法改革的辦法。

仍由職業法官主導

鄭文龍表示，國民法官首件家暴殺夫案，判7年2個月，但此案為妻子受家暴忍無可忍殺掉丈夫，對比過去的鄧如雯殺夫案，當時判3年民間普遍已經覺得很重了，結果到現在反而法官愈判愈重，而國民法官形同為職業法官背書，在審判過程中還是嚴重受到職業法官影響，「如此設立國民法官有何意義？」

鄭文龍說，近日另外一案媽媽殺兒案判16年，同樣是殺人量刑標準差這麼多，顯示國民法官制度已經失控，而且之前鄧如雯殺夫案還有找精神科醫生鑑定，如今卻沒有找相關專家，加上國民法官選任並沒有公開程序，讓判決容易失去公信力。

新制難處理重罪

律師陳為祥直言，國外陪審制是法官量刑、陪審團衡量是否犯罪，但國民法官制卻把事實認定與量刑綁在一起，容易讓國民法官出現判很重的現象，但實際上法官審過無數案件，其實才是最知道量刑標準的，但看到國民法官判很重，也不會有動機去說服改變想法，恐讓量刑失去標準，民眾無所適從。

國民黨立委游毓蘭也說，1998年制定《家暴防治法》就是因為希望避免再出現鄧如雯殺夫的悲慘狀況，但至今還是出現人倫悲劇還重判，可見國民法官並不清楚相關脈絡，而且現在司法院為了增加國民法官報到率，都宣稱處理案件只要3天，但重罪法律案件多複雜、牽涉甚廣，3天恐難做出最公平量刑。

因此他們呼籲，國民法官實施半年以來屢屢出現爭議，顯示司法系統並未準備好新型態審判制度，應該停止施行國民法官制度，重新檢討何種審判模式適合台灣。

國民法官更接地氣

但司法院解釋說，國民法官制度就是要讓司法更多元、更透明，讓判決能夠參考一般國民的生活經驗、反映一般國民的正當法律感情，使判決更接地氣；不只加深國民對於司法的理解與信賴，並且讓國民對於犯罪的發生與處理有更深刻的認識，進而對公共議題有更深入的討論，實現公民參與的社會。

司法院指出，世界各國多有採取國民參與刑事審判制度，如美國、英國、法國、德國、日本、韓國等都是。

國民黨立委游毓蘭、司改團體鄭文龍、陳為祥23日呼籲司法院廢除國民法官制度，因為國民法官形同替職業法官背書。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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