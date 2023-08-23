恩師留2億多遺產分邱瓈寬掀波 裴祥泉胞妹控遺囑無效逆轉敗

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉2015年5月以73歲之齡病逝，留下2億多遺產，代筆遺囑交代分配給「楊胖百分之三十，阿寬（邱瓈寬）百分之三十，漢星公司員工百分之二十...」，裴的3名弟妹未獲遺產，質疑遺囑效力，提確認遺囑無效之訴。台北地院認為遺囑欠缺3名適格見證人見證，代筆人也不適格，判遺囑無效。邱瓈寬不服而上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，改認定遺囑有效。

裴祥泉胞妹裴祥麟提告，指哥哥大前年5月23日死亡，她與2名兄弟應繼承遺產，但辦理遺產稅申報時，發現邱瓈寬已以遺囑執行人身分辦過，這才發現哥哥在當年1月21日立有代筆遺囑，記載「‧‧‧公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖百分之三十，阿寬百分之三十，漢星公司員工百分之二十，剩下的百分之二十，就給那些需要照顧的人，美政、娟娟、賴副總、阿照、小鄒、大包，還有平日善款也不要漏。」。

裴祥麟表示，遺囑見證人陳羿彣（兼代筆人）、謝雅玲、陳舜芳都是漢星員工，民法第1198條規定，受遺贈人不得為遺囑見證人，而這份遺囑的效力牽涉她應繼分或特留分數額，因此提確認之訴，請求確認遺囑無效。

邱瓈寬則表示，恩師久病在床，預立遺囑時載明「我孤家寡人，沒家庭，也沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，恩師的手足在病危時才探視，他覺得虛假。邱瓈寬說，18歲就跟隨恩師，猶如親人，恩師在製作遺囑時，她並不在場，不知道遺囑內容。但北院仍以遺囑製作有瑕疵，判遺囑無效。

律師朱昭勳說，每年過年時，裴祥泉都會贈經濟狀況不好的妹妹10萬元紅包，如果真的手足鬩牆，怎麼可能還送禮。而裴祥泉住院後期，親人想探望，卻被阻擋、無法接近。如果遺囑有效，則關係特留分請求；如果無效，則手足有應繼分。

邱瓈寬律師則表示，謝雅玲沒去銀行解除定存，而邱瓈寬去報稅也是遺囑執行人應該做的事。多年來，外界根本不知道裴祥泉還有兄、弟、妹，他們是死者病危時才出來「虛情假意」。

邱黎寬上訴，高院整理爭點，包括裴祥麟是否有確認遺囑無效的法律上利益、遺囑是否合於代筆遺囑與見證人資格、遺囑的效力等，經6年審理，今逆轉改判斐祥泉的遺囑是有效。