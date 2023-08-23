快訊

2個熱帶擾動蠢動！第8號颱風「蘇拉」最快周六生成

2023米其林必比登名單出爐！台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家上榜

M1戰車快來了 抗炸掩體卻來不及蓋…國軍最後希望是移工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恩師留2億多遺產分邱瓈寬掀波 裴祥泉胞妹控遺囑無效逆轉敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉2015年5月以73歲之齡病逝，留下2億多遺產，代筆遺囑交代分配給「楊胖百分之三十，阿寬（邱瓈寬）百分之三十，漢星公司員工百分之二十...」，裴的3名弟妹未獲遺產，質疑遺囑效力，提確認遺囑無效之訴。台北地院認為遺囑欠缺3名適格見證人見證，代筆人也不適格，判遺囑無效。邱瓈寬不服而上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，改認定遺囑有效。

裴祥泉胞妹裴祥麟提告，指哥哥大前年5月23日死亡，她與2名兄弟應繼承遺產，但辦理遺產稅申報時，發現邱瓈寬已以遺囑執行人身分辦過，這才發現哥哥在當年1月21日立有代筆遺囑，記載「‧‧‧公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖百分之三十，阿寬百分之三十，漢星公司員工百分之二十，剩下的百分之二十，就給那些需要照顧的人，美政、娟娟、賴副總、阿照、小鄒、大包，還有平日善款也不要漏。」。

裴祥麟表示，遺囑見證人陳羿彣（兼代筆人）、謝雅玲、陳舜芳都是漢星員工，民法第1198條規定，受遺贈人不得為遺囑見證人，而這份遺囑的效力牽涉她應繼分或特留分數額，因此提確認之訴，請求確認遺囑無效。

邱瓈寬則表示，恩師久病在床，預立遺囑時載明「我孤家寡人，沒家庭，也沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，恩師的手足在病危時才探視，他覺得虛假。邱瓈寬說，18歲就跟隨恩師，猶如親人，恩師在製作遺囑時，她並不在場，不知道遺囑內容。但北院仍以遺囑製作有瑕疵，判遺囑無效。

律師朱昭勳說，每年過年時，裴祥泉都會贈經濟狀況不好的妹妹10萬元紅包，如果真的手足鬩牆，怎麼可能還送禮。而裴祥泉住院後期，親人想探望，卻被阻擋、無法接近。如果遺囑有效，則關係特留分請求；如果無效，則手足有應繼分。

邱瓈寬律師則表示，謝雅玲沒去銀行解除定存，而邱瓈寬去報稅也是遺囑執行人應該做的事。多年來，外界根本不知道裴祥泉還有兄、弟、妹，他們是死者病危時才出來「虛情假意」。

邱黎寬上訴，高院整理爭點，包括裴祥麟是否有確認遺囑無效的法律上利益、遺囑是否合於代筆遺囑與見證人資格、遺囑的效力等，經6年審理，今逆轉改判斐祥泉的遺囑是有效。

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下2億多遺產，裴的3名弟妹未獲遺產，質疑遺囑效力，提確認遺囑無效之訴，台灣高等法院今日判斐祥泉的遺囑有效。圖／聯合報系資料照
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下2億多遺產，裴的3名弟妹未獲遺產，質疑遺囑效力，提確認遺囑無效之訴，台灣高等法院今日判斐祥泉的遺囑有效。圖／聯合報系資料照

立遺囑 遺產 律師 提告 邱瓈寬

延伸閱讀

台語歌手陳盈潔今到北檢報到入監服刑 許常德：車內全是嘔吐物

房東裝住警器聞到屍臭味 警消破門男全身黑腫陳屍屋內

台南議會前議長賴美惠涉詐領232萬助理費起訴 南檢建請減輕其刑

獨／家鄉立委提名難產 柯文哲勸進胞妹柯美蘭參選

相關新聞

台語歌手陳盈潔今北檢報到 下午搭囚車入桃園女監

台語歌壇大姐大陳盈因涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。台北地檢署今早傳喚陳盈潔...

恩師留2億多遺產分邱瓈寬掀波 裴祥泉胞妹控遺囑無效逆轉敗

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉2015年5月以73歲之齡病逝，留下2億多遺產，代筆遺囑交代分配給「楊胖百分之三十，阿寬（邱瓈寬...

131刀殺死情敵揭前妻有小王 醋男判無期還要賠近2千萬

高雄34歲何姓男子今年5月6日上午回前妻住處，發現不認識的吳男躺在臥室打呼，何質疑吳男是前妻外遇對象，在屋內持雙刀猛刺1...

台北榮總醫師疏失害新生兒缺氧腦麻 纏訟8年更二審判賠1905萬

黃姓婦人10年前懷孕，產檢正常，2014年4月26日因下腹痛而到台北榮總婦產科急診，夫妻控訴陳姓醫師未判讀心音監測記錄，...

億圓富集團吸金41億 主謀周瑞慶判賠2投資人1226萬

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶主導億圓富集團吸金41億餘元，判刑14年定讞，已入監服刑。2名遭詐騙的投資人不滿向周瑞慶提告求...

新北市議員蔡淑君遭控涉賄選 法院判決結果今出爐

新北市議員蔡淑君協助選區內「台北新都社區」社區鋪設北哨口地坪、修剪「陽光社區美滿家園」社區周邊三處公園樹木等捐助遭控涉嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦