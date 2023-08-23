母失智、女兒吸毒還要養孫！清潔工欠30萬元「特准」每月還2000元就好

60歲劉姓男子積欠30萬元交通罰鍰未繳，移送行政執行署台北分署執行，書記官發現，劉有與人不同的身世，他幫忙扶養吸毒女兒所生的孩子，還要照顧失智老母，際遇令人鼻酸，特准予劉每月分期繳納2000元即可。

據了解，劉因酒駕加上交通違規等案件，積欠國家20多筆交通違規罰鍰共計30多萬元無力繳納，儘管駕照已被吊銷，還是要為生活奔忙，日前，他無照騎車又被警察攔下、開罰。

台北分署說，劉罹患癌症，又因胸椎、腰椎開刀復原情況差，領有中度身心障礙及中低收入戶的證明，他的90歲母親已失智，除要照顧母親外，女兒生下小孩不養，責任也變成是「阿公」的。

承辦行政執行業務的台北分署書記官分案後，詢問劉「女兒為何沒撫養孫子？」，劉回答「她吸毒吸到人都不知在哪裡」，劉的一句話，道盡求生存的無奈。

書記官調查發現，劉在手頭最緊的時候，僅靠每月5000多元的殘障津貼過日，目前找到清潔工的工作，卻因騎車上班被抓到無照駕駛，再添一筆罰單，這筆罰單對劉來說，無異雪上加霜

分署書記官獲悉後，與移送交通罰鍰的監理機關聯繫，監理機關同意讓劉每月分期繳納2000元即可，並協助劉重新考駕照，以避免他再因討生活無照騎車又被開罰。

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