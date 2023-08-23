影／新北地院今駁回檢提當選無效 蔡淑君哽咽：真相即正義

有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君，因涉及賄選去年遭新北地檢署提起當選無效之訴，新北地院今判決駁回新北地檢署所提之訴。蔡淑君說，現在心情很開心，因為司法還她真相，而真相就是正義，她也哽咽透露「這9個月心裡很艱苦」，並感謝投票給她的每一位選民。

檢方調查，蔡淑君在去年九合一地方大選前，透過建設公司或園藝商，免費幫社區鋪設地磚、修剪花木等修繕工程，並在社區內電梯中張貼相關照片，認為影響該社區700多戶，約2000餘人投票意願，涉嫌對社區住戶團體賄選。

新北地院今指出，檢方所舉證據不足，無法證明被告有涉選罷法規定行為，以及同法所規定當選無效要件不符，並判決駁回檢方提出當選無效之訴。