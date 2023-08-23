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影／新北地院今駁回檢提當選無效 蔡淑君哽咽：真相即正義

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

有「林口阿姨」之稱的新北議員蔡淑君，因涉及賄選去年遭新北地檢署提起當選無效之訴，新北地院今判決駁回新北地檢署所提之訴。蔡淑君說，現在心情很開心，因為司法還她真相，而真相就是正義，她也哽咽透露「這9個月心裡很艱苦」，並感謝投票給她的每一位選民。

檢方調查，蔡淑君在去年九合一地方大選前，透過建設公司或園藝商，免費幫社區鋪設地磚、修剪花木等修繕工程，並在社區內電梯中張貼相關照片，認為影響該社區700多戶，約2000餘人投票意願，涉嫌對社區住戶團體賄選。

新北地院今指出，檢方所舉證據不足，無法證明被告有涉選罷法規定行為，以及同法所規定當選無效要件不符，並判決駁回檢方提出當選無效之訴。

蔡淑君今表示，去年12月被起訴後，歷經9個多月的煎熬，終於迎來真相、彰顯正義。蔡認為，今日判決結果，讓她在黑暗裡看到曙光，內心欣喜但也仍需謙遜，每天依舊會兢兢業業、做對的事，不辜負每一張投給她的選票。

新北市議員蔡淑君遭新北地檢署起訴當選無效之訴，新北地院今判決駁回，蔡淑君勝訴。本報資料照
新北市議員蔡淑君遭新北地檢署起訴當選無效之訴，新北地院今判決駁回，蔡淑君勝訴。本報資料照

當選無效 賄選 議員 新北

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