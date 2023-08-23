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新北市議員蔡淑君遭控涉賄選 法院判決結果今出爐

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市議員蔡淑君協助選區內「台北新都社區」社區鋪設北哨口地坪、修剪「陽光社區美滿家園」社區周邊三處公園樹木等捐助遭控涉嫌賄選，新北地院今天判決結果出爐，法官認為蔡淑君的捐助行為，對社區住戶或使用人並不足動搖投票權人的投票意向，難認被告有對社區有投票權人所有影響，不符當選無效要件，今天駁回當選無效告訴。

判決指出，新北市議員蔡淑君遭指控涉違反選罷法，在2022年8月15日起至8月31日止，免費為新北市林口區國宅「台北新都社區」鋪設北哨口地坪，並配合該哨口地坪鋪設啟用儀式時間，前往社區接受感謝狀並與社區主任委員合照，並在社區內電梯中張貼相關照片，並由里長張貼蔡所贊助的公告於社區公布欄，以增加選民支持度，影響該社區700多戶，約2000餘人投票意願，。

法官衡酌社會常情及經驗法則，議員對於社區有所捐助，並由社區表達感謝之意，與社會一般生活經驗無違，修繕系爭哨口地坪費用雖高，但社區住戶外往來行人會使用該區域，對於社區居民而言，尚難感受此舉對社區有何特別之待遇，故並不足以影響或動搖台北新都社區住戶投票意向，蔡淑君捐助社區行為並未逾越社會之相當性，今駁回蔡淑君當選無效告訴。

新北市議員蔡淑君（右）。圖／聯合報系資料照
新北市議員蔡淑君（右）。圖／聯合報系資料照

議員 賄選

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