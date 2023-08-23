演藝圈風暴 鍾振盛群組罵人「簡垃圾」判拘役10日定讞

演員鍾振盛在擁有22名成員的LINE群組「撿垃圾除敗類」中，貼文「簡垃圾又開始當駭客在作奸犯科啦，大家現在立刻馬上到各大群組去踹飛他吧～」影射辱罵另名簡姓演員是垃圾。簡提告，台北地方法院偵結後起訴鍾。台北地方法院依公然侮辱罪判鍾拘役10天，得易科罰金，台灣高等法院駁回他上訴定讞。

高院批鍾的所為不該，犯後飾詞狡辯，未與簡和解或道歉，考量他無其他犯罪紀錄，因此維持一審判決。

檢方起訴指出，2021年3月24日下午、晚上，鍾振盛以暱稱「Sam振盛」發表「 我剛剛不是說了，我來做個總結好了：當一個垃圾創立一個垃圾群組，誰會那麼白痴笨蛋入垃圾群組，還承認自己是垃圾呢，所以簡垃圾是沒有能力及人脈創群組，所以只能用偷的，不過偷過來的群組，大家只要聽到版主是簡垃圾又退光了。以上報告完畢，謝謝收看」等文字，簡姓演員認為人格、名譽、社會評價受損，當時向士林地檢署提告，後來案件移轉北檢。

鍾振盛不否認有這些發言，但稱沒有公然侮辱犯意，還說創立群組目的就是要討論簡「違法翻群」行為，群組成員間討論簡並稱之為垃圾，不會影響簡的社會地位、貶低人格，何況簡在群組外「也被評價為垃圾」，他實無公然侮辱。鍾說，簡肆無忌憚而無差別到處翻群，所翻群者又為演藝圈賴以為生賺錢的通告工作群，造成群組上的演員們、發通告的經紀人，被踢出群組後失去工作機會，且包含演員個資、照片及申請款項的群組記事本及相簿本，完全付之一炬，損失慘重。

「我所稱的『撿垃圾』只是綽號，沒有特定是誰，是告訴人自己對號入座」鍾還解釋「撿垃圾」是一個讓人欽佩的工作，怎麼會變成罵人的話，他百思不得其解。

高院出「垃圾」用語是指穢物、廢棄物或毫無價值之物，辱罵他人為垃圾，指該人在社會上已毫無價值可言，屬對人格貶抑至極，已構成公然侮辱。

審酌鍾振盛智識程度為高職畢業、從事演藝工作、月收入不穩定，需扶養1名未成年小孩等情狀後，認為一審量處10日拘役妥適，因此回他上訴定讞。