快訊

女子漾「愛體驗」好康申請中！千元面膜送你免費試用

今天「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

「最正啦啦隊女神」緋聞傳不停！遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上王齊麟

演藝圈風暴 鍾振盛群組罵人「簡垃圾」判拘役10日定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

演員鍾振盛在擁有22名成員的LINE群組「撿垃圾除敗類」中，貼文「簡垃圾又開始當駭客在作奸犯科啦，大家現在立刻馬上到各大群組去踹飛他吧～」影射辱罵另名簡姓演員是垃圾。簡提告，台北地方法院偵結後起訴鍾。台北地方法院依公然侮辱罪判鍾拘役10天，得易科罰金，台灣高等法院駁回他上訴定讞。

高院批鍾的所為不該，犯後飾詞狡辯，未與簡和解或道歉，考量他無其他犯罪紀錄，因此維持一審判決。

檢方起訴指出，2021年3月24日下午、晚上，鍾振盛以暱稱「Sam振盛」發表「 我剛剛不是說了，我來做個總結好了：當一個垃圾創立一個垃圾群組，誰會那麼白痴笨蛋入垃圾群組，還承認自己是垃圾呢，所以簡垃圾是沒有能力及人脈創群組，所以只能用偷的，不過偷過來的群組，大家只要聽到版主是簡垃圾又退光了。以上報告完畢，謝謝收看」等文字，簡姓演員認為人格、名譽、社會評價受損，當時向士林地檢署提告，後來案件移轉北檢。

鍾振盛不否認有這些發言，但稱沒有公然侮辱犯意，還說創立群組目的就是要討論簡「違法翻群」行為，群組成員間討論簡並稱之為垃圾，不會影響簡的社會地位、貶低人格，何況簡在群組外「也被評價為垃圾」，他實無公然侮辱。鍾說，簡肆無忌憚而無差別到處翻群，所翻群者又為演藝圈賴以為生賺錢的通告工作群，造成群組上的演員們、發通告的經紀人，被踢出群組後失去工作機會，且包含演員個資、照片及申請款項的群組記事本及相簿本，完全付之一炬，損失慘重。

「我所稱的『撿垃圾』只是綽號，沒有特定是誰，是告訴人自己對號入座」鍾還解釋「撿垃圾」是一個讓人欽佩的工作，怎麼會變成罵人的話，他百思不得其解。

高院出「垃圾」用語是指穢物、廢棄物或毫無價值之物，辱罵他人為垃圾，指該人在社會上已毫無價值可言，屬對人格貶抑至極，已構成公然侮辱。

審酌鍾振盛智識程度為高職畢業、從事演藝工作、月收入不穩定，需扶養1名未成年小孩等情狀後，認為一審量處10日拘役妥適，因此回他上訴定讞。

演員鍾振盛。圖／取自facebook網站
演員鍾振盛。圖／取自facebook網站

公然侮辱 提告

延伸閱讀

直指88招待所調查報告說謊 黃國昌嗆：到底誰要出來負責？

影／抽中股票給45萬可現賺20萬 女臨櫃領錢險遭詐騙

涉洩漏黨主席及黨代表名單 民眾黨前秘書長機要不起訴

民眾黨員轉傳黨代表當選名單挨告 北檢不起訴

相關新聞

台語歌手陳盈潔今到北檢報到入監服刑 許常德：車內全是嘔吐物

台語歌壇大姐大陳盈潔教唆胞姊陳乃嘉以胞妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法...

演藝圈風暴 鍾振盛群組罵人「簡垃圾」判拘役10日定讞

演員鍾振盛在擁有22名成員的LINE群組「撿垃圾除敗類」中，貼文「簡垃圾又開始當駭客在作奸犯科啦，大家現在立刻馬上到各大...

台南開車撞傷斑馬線上行人 工人冷眼旁觀還駛離下場出爐

陳姓工人去年6月29日晚間開車，經台南巿南科七路與南科北路交岔路口時，未暫停讓行人先行通過，逕行左轉撞及徒步穿越人行道的...

涉詐2.65億 前特偵組檢察官遭訴

前特偵組檢察官及發言人張進豐律師與兒子張庭耀，被新竹建商李力建設負責人李鴻章指控，涉誆稱找人合夥投資澳洲墨爾本市區土地，...

涉貪高官獄中亡 法院追77萬元賄款

文化部人文司前司長朱瑞皓擔任傳統藝術中心副主任時涉向廠商索賄，判刑定讞發監執行；他另被控向台北市出版商業同業公會索賄，再...

製作「排隊喝牛肉湯台南人之恥」貼紙 店家提告小吃達人：生意受影響

台南市區街頭被貼了一張貼紙，上頭寫著「排隊喝牛肉湯台南人之恥」，結果是一名網路粉專經營者張小均所為，有店家自認生意受到影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦