台語歌手陳盈潔今到北檢報到入監服刑 許常德：車內全是嘔吐物

陳盈潔被控教唆胞姊偽造有價證券，遭判刑3年2月定讞，今天將至北檢報到發監執行。圖／聯合報系資料照片

台語歌壇大姐大陳盈潔教唆胞姊陳乃嘉以胞妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。她曾以健康欠佳為由聲請暫緩執行，遭北檢駁回。北檢今天傳喚陳盈潔報到發監執行，她不發一語。

陳盈潔今乘保母車於早上8點40分現身台北地檢署，她穿著一身全黑，肩上披著絲巾，臉色凝重。胞姊陳乃嘉、音樂人許常德陪同，與陳盈潔一同緩慢步入北檢報到，全程不發一語。

陳盈潔的弟弟表示，陳盈潔患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病，無法自己打理生活。對於陳盈潔是否今日發監，他回應，陳盈潔入監無法照顧自己，已聲請保外就醫。

許常德說，陳盈潔搭乘的車內都是嘔吐物，他相信一定會有人好好照顧陳盈潔，如果陳盈潔之後還有機會賺到錢，一定會把錢歸還給債務人。

2011年10月21日，陳盈潔以在廈門從事演藝事業為由，向邱湖借款280萬，邱湖考量借款金額高，為了增加債權擔保，要求須再找1人作為共同發票人具名，要求陳乃嘉在本票上簽署其胞妹陳郁心姓名，充當共同發票人，陳乃嘉認為此舉恐涉刑事責任而拒絕，當下借錢不成。

事後，還在氣頭上的陳盈潔曾對陳乃嘉說「姐姐也幫不了忙，弟弟也幫不了忙，家是我養的」涉嫌教唆胞姊陳乃嘉以胞妹陳郁心名義在本票上簽字，隔日兩人再次前往邱湖住處簽署本票借款。由於陳盈潔未能還清餘款，邱湖向北檢告發她涉案，北檢依教唆偽造有價證券罪起訴陳盈潔。

一審認定，陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因偽造有價證券被判刑1年7月，緩刑3年；陳盈潔教唆偽造本票判刑3年2月；二審認為依陳乃嘉證詞，她會在本票上偽簽妹妹陳郁心的姓名、身分證字號，是應邱湖的要求，難以認定是陳盈潔「言語刺激」才偽造有價證券，改判無罪，但最高法院撤銷發回更審。

更一審判陳盈潔1年8月徒刑，緩刑4年，半年內須還邱湖湖30萬元，但案件上訴，最高院認為判決沒說清楚犯罪所得究竟有多少，再次撤銷、發回。更二審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，沒收43萬200元，最高法院駁回上訴定讞。

陳盈潔丈夫李春賀得知陳盈潔遭判刑後，曾表示心疼陳盈潔身體狀況，他透露20年前已與陳盈潔離婚，表示陳盈潔很單純，身體狀況不好，中風、三高和失智纏身，出庭幾乎都是答非所問。

音樂人許常德今天陪陳盈潔到北檢報到發監執行。記者房荷庭／攝影