涉詐2.65億 前特偵組檢察官遭訴

對於被指控藉投資澳洲土地詐財2.65億，前特偵組發言人張進豐表示是一場誤會。圖／聯合報系資料照片 前特偵組檢察官及發言人張進豐律師與兒子張庭耀，被新竹建商李力建設負責人李鴻章指控，涉誆稱找人合夥投資澳洲墨爾本市區土地，詐財澳幣一三二五萬元（約台幣二點六五億元）。台北地檢署昨依詐欺、偽造文書罪嫌起訴張進豐父子，查扣張庭耀銀行存款，並建請法院沒收兩人不法所得。

檢方指控，張進豐身為澳洲「ＥＶＥＲＬＡＮＤ」集團總裁，兒子張庭耀為集團負責人。二○一八年四月間，張進豐夫婦宴請李鴻章及李的張姓親屬，席間張庭耀表示，將在澳洲成立集團，已鎖定當地一處約二八五○平方公尺土地計畫開發，邀李、張等人投資。

隔月李、張二人受張庭耀之邀至墨爾本考察，同年七月四日與張氏父子簽訂買賣契約，議定雙方各出資一半，成立「Latrobe」公司，由張庭耀擔任負責人。

事後張進豐父子遭控，先後以澳洲房產交易慣例、土地已出租需簽立第二次投資契約，及偽造支出明細表、土地買賣合約及帳戶往來明細，三度向李、張二人詐得澳幣一三二五萬。

李男二○一九年六月由女兒直接向澳洲聯邦銀行調閱相關帳戶交易明細，發現該土地早在二○一八年九月間，已被澳洲墨爾本另間開發商「Mirvac」買下，「Latrobe」自始至終未曾買地及開發，憤而提告。

張進豐昨天喊冤稱「一場誤會」，指兒子確實是ＥＶＥＲＬＡＮＤ董事，但他不是集團總裁，ＥＶＥＲＬＡＮＤ投資澳洲土地是第二順位買家，因第一順位買家決定購地才會沒買到地，交易契約都是真的。

他說後來李力建設與兒子在墨爾本達成協議，約定隔年九月返還投資款，並設定十五億元抵押權給對方；對方從未和他討論投資案，自己事後才知此事，且對方權利都在，又有抵押擔保，何來詐欺？