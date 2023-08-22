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選舉查察座談 檢察總長邢泰釗：利用AI妨害選舉勢必發生

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

總統大選投票倒數，最高檢察署今天舉辦選舉查察會議。檢察總長邢泰釗表示，執法的態度就是關鍵，維護選舉公正是司法人員責無旁貸的職責，因此會確保台灣人民在不受外界干擾下自由意志行使投票權。

最高檢察署今天邀集全國檢、警、調、廉、移機關首長共150餘人在警政署舉辦機關首長選舉查察座談會，盼針對113年選舉的查察工作凝聚共識。

法務部長蔡清祥說，選舉查察將影響國家未來及民主發展，期勉檢、警、調、廉、移各機關首長率同所有同仁嚴正查察，以地檢署為查察核心，法務部已對選舉賭盤、深偽技術介入選舉修法加重刑責。

蔡清祥說，有關選舉案件檢舉獎金均已大幅提高，如檢舉賭盤，檢舉獎金提高到最高500萬元，如檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉因而被查獲，最高核給2000萬元檢舉獎金。

邢泰釗表示，113年中央公職人員選舉的網路賭盤會更加盛行，境外勢力介入的方式也會更加隱密，特別是利用AI生成或深度偽造（Deepfake）的影音、圖片、文字妨害選舉公正性的案件，也勢必發生。

邢泰釗說，政治與每一個人都息息相關，任何人都無法置身事外；邢說，查賄不是為了績效，而是要給有熱情的政治人物乾淨的選舉環境，杜絕買票人參政的可能，還要讓人民感受到機關查賄的積極態度。

最高檢察署晚間表示，國家的進步要靠人民的熱情，這份熱情源自於對這塊土地的責任，選舉案件檢舉獎金均已大幅提高，執法機關絕對會做好檢舉人的身分保密，並鼓勵民眾踴躍檢舉，共同營造乾淨的選舉環境。

最高檢察署今天舉辦檢警調廉移高層首長選舉查察會議。圖／最高檢察署提供
最高檢察署今天舉辦檢警調廉移高層首長選舉查察會議。圖／最高檢察署提供
檢察總長邢泰釗。圖／最高檢察署提供
檢察總長邢泰釗。圖／最高檢察署提供
檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片
檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片

邢泰釗 投票 AI

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