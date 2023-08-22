涉掐死馬籍女大生…凶嫌出庭稱「求償金額太大」 要求交保籌錢

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，士林地方法院今召開第11次準備程序庭，陳柏諺仍辯加工自殺非殺人，死者蔡女是他的女友。法官延押訊問時，陳柏諺稱，日前收到蔡女父母提處的民事損害賠償書狀，「金額很大」超過能力負擔範圍，但願意盡力賠償，盼法官讓他交保籌賠償金。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，自稱兩人是情侶關係交往僅5天，去年10月間涉掐死蔡女，犯後逃回鶯歌住處吞藥自殺，經消防救護過程中說了殺人，警方在蔡女租屋出發現她陳屍床上。陳男辯稱，他們約好一起長眠，他是幫助自殺，否認殺人罪，他跪罪在蔡女旁邊，一手掐脖，一手拿玩偶遮住她眼睛，直到沒有動靜才拿開抱枕，看到蔡女臉色發黑，知道明確死亡了。

殺人案今召開第11次準備庭，法官詢問辯護人對上次庭期勘驗的死者蔡女手機對話訊息，蔡女與19人的對話紀錄有何意見？辯護人稱，部分內容沒有辦法核對，同一性有疑義，無證據能力。

陳柏諺辯護人聲請傳喚共18人出庭作證，包含曾姓法醫（待證事實確認死因、死亡過程，是否激烈打鬥）陳姓醫師（待證事實蔡女死前有自殺念頭），甚至還有死者蔡女的父母、弟弟等家屬，及陳男家屬、林姓前女友等15人。最後，還加碼聲請傳喚林姓測謊專家，用以證明本測謊有瑕疵，未依測謊專業領域公認標準。檢方部分，則聲請傳喚檢察事務官、刑事局測謊人員等5人。全案傳喚證人將由合議庭評議。

法官今也整理全案5點爭執事項，首先包含去年9月陳柏諺是否萌生殺人犯意，此人是林女或死者蔡女。其次，被告買普拿疼是否作為殺害蔡女畏罪自殺使用。第三，本件罪名為加工自殺或殺人罪。第四，被告是否符合自首減刑要件。最後，被告犯罪情況量刑，是否宣告死刑。

由於陳男羈押將屆滿，法官行延押訊問，公訴檢察官表示，陳柏諺測謊沒過，供詞版本一變再變，犯後試圖自殺，不願面對司法逃避心態，有羈押原因及必要，建請續押。

帶著黑框眼鏡、頭髮數個月未修剪的陳柏諺，今提出自己寫的刑事具保狀，他拿著麥克風，稱死者蔡女是他女友。陳表示，日前收到蔡女父母提出的民事請求損害賠償書狀，「雖然金額很大，超過能力負擔範圍，但我願盡所有能力賠償女友父母」請求交保，出去能盡量籌錢。

陳柏諺說，一直以來做很多努力想接觸蔡女父母，除了說「對不起」也想協商民事求償部分。他不會棄保潛逃，會準時到庭接受審判，交保金、附加措施尊重法官。

陳的辯護人稱，全案只有兩種版本，幫助自殺、殺人，陳沒有不願意面對司法；測謊是院方提出對辯方有利的事實證據方法，沒有通過，不過是辯方舉證責任減輕事由證明不足，沒辦法直接引用作為殺人事實存在。全案無羈押必要，請求交保讓被告以具體行動，補償被害人家屬。

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