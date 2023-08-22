快訊

郭台銘訪金門！「他」意外現身廟宇合體 全程低調連致詞都沒有

陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

涉掐死馬籍女大生…凶嫌出庭稱「求償金額太大」 要求交保籌錢

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，士林地方法院今召開第11次準備程序庭，陳柏諺仍辯加工自殺非殺人，死者蔡女是他的女友。法官延押訊問時，陳柏諺稱，日前收到蔡女父母提處的民事損害賠償書狀，「金額很大」超過能力負擔範圍，但願意盡力賠償，盼法官讓他交保籌賠償金。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，自稱兩人是情侶關係交往僅5天，去年10月間涉掐死蔡女，犯後逃回鶯歌住處吞藥自殺，經消防救護過程中說了殺人，警方在蔡女租屋出發現她陳屍床上。陳男辯稱，他們約好一起長眠，他是幫助自殺，否認殺人罪，他跪罪在蔡女旁邊，一手掐脖，一手拿玩偶遮住她眼睛，直到沒有動靜才拿開抱枕，看到蔡女臉色發黑，知道明確死亡了。

殺人案今召開第11次準備庭，法官詢問辯護人對上次庭期勘驗的死者蔡女手機對話訊息，蔡女與19人的對話紀錄有何意見？辯護人稱，部分內容沒有辦法核對，同一性有疑義，無證據能力。

陳柏諺辯護人聲請傳喚共18人出庭作證，包含曾姓法醫（待證事實確認死因、死亡過程，是否激烈打鬥）陳姓醫師（待證事實蔡女死前有自殺念頭），甚至還有死者蔡女的父母、弟弟等家屬，及陳男家屬、林姓前女友等15人。最後，還加碼聲請傳喚林姓測謊專家，用以證明本測謊有瑕疵，未依測謊專業領域公認標準。檢方部分，則聲請傳喚檢察事務官、刑事局測謊人員等5人。全案傳喚證人將由合議庭評議。

法官今也整理全案5點爭執事項，首先包含去年9月陳柏諺是否萌生殺人犯意，此人是林女或死者蔡女。其次，被告買普拿疼是否作為殺害蔡女畏罪自殺使用。第三，本件罪名為加工自殺或殺人罪。第四，被告是否符合自首減刑要件。最後，被告犯罪情況量刑，是否宣告死刑

由於陳男羈押將屆滿，法官行延押訊問，公訴檢察官表示，陳柏諺測謊沒過，供詞版本一變再變，犯後試圖自殺，不願面對司法逃避心態，有羈押原因及必要，建請續押。

帶著黑框眼鏡、頭髮數個月未修剪的陳柏諺，今提出自己寫的刑事具保狀，他拿著麥克風，稱死者蔡女是他女友。陳表示，日前收到蔡女父母提出的民事請求損害賠償書狀，「雖然金額很大，超過能力負擔範圍，但我願盡所有能力賠償女友父母」請求交保，出去能盡量籌錢。

陳柏諺說，一直以來做很多努力想接觸蔡女父母，除了說「對不起」也想協商民事求償部分。他不會棄保潛逃，會準時到庭接受審判，交保金、附加措施尊重法官。

陳的辯護人稱，全案只有兩種版本，幫助自殺、殺人，陳沒有不願意面對司法；測謊是院方提出對辯方有利的事實證據方法，沒有通過，不過是辯方舉證責任減輕事由證明不足，沒辦法直接引用作為殺人事實存在。全案無羈押必要，請求交保讓被告以具體行動，補償被害人家屬。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，蔡女陳屍租屋雅房。圖／本報資料照片
男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，蔡女陳屍租屋雅房。圖／本報資料照片
男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，今出庭稱蔡女母求償金額很大，盼能交保籌錢。圖／本報資料照片
男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，今出庭稱蔡女母求償金額很大，盼能交保籌錢。圖／本報資料照片
男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，今出庭稱蔡女母求償金額很大，盼能交保籌錢。圖／翻攝陳男臉書
男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，今出庭稱蔡女母求償金額很大，盼能交保籌錢。圖／翻攝陳男臉書

殺人 測謊 馬來西亞 死刑

延伸閱讀

點開「只有肉色」！女上司深夜狂傳性感照給男下屬 女友揪1關鍵懷疑不單純

另類「裸」婚！恩愛間被女友發現戒指 他硬著頭皮求婚成功

影／台南殺警案後1年 警政署今派員祭拜家屬盼判凶嫌死刑

女大生網戀暈船！ 對象約見面前坦白「1事」 她一聽傻眼：以為掉入異世界

相關新聞

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿...

涉掐死馬籍女大生…凶嫌出庭稱「求償金額太大」 要求交保籌錢

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，士林地方法院今召開第11次準備程序庭，陳柏諺仍辯加工自殺非殺人，死者蔡女是他的女...

採茶車司機酒駕 8農婦酒駕新制被「連坐罰」直呼：很冤枉

南投仁愛鄉是重要茶葉產區，近期搶採秋茶，一名採茶車司機竟酒駕上路，遭警方攔查，經吹氣酒測值為0.41mg/L，不僅自己被...

獨／康建生技喋血案…李鴻淵殺4人一審死刑 今用一信求妻作證拚逃死

南投縣男子李鴻淵去年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴的胞弟、女兒及兩名員工則遭槍殺身亡，李一審遭判處...

中鋼子公司5高層收「超臭死豬頭」 3人涉恐嚇被判刑還要賠錢

曹姓、王姓男子懷疑中鋼通運公司高層欺負黃姓好友，去年4月間，由曹男購買5顆發臭「豬頭」，再由曾姓友人寄給中鋼通運董事長張...

山老鼠夥同內鬼盜伐2噸林木遭判刑 銷贓藝品行也慘了

宜蘭謝姓男子去年間夥同原住民賴姓父子，多次盜伐新竹縣尖石鄉國有林地的台灣肖楠木，總計約2公噸，賣給新北張姓父子開設的藝品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦