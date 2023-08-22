快訊

郭台銘訪金門！「他」意外現身廟宇合體 全程低調連致詞都沒有

陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿財產避申報、公司出事媽媽扛；謝國樑提民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章、於三大報刊登判決書全文，台北地方法院今判謝國樑敗訴，林楚茵免賠，可上訴。

林楚茵去年9月26、27日曾開「踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬美金」記者會，表示「金星公司資本額僅700萬元，如何在6年內暴增35倍資本額，可依公司法借出320萬美元？其中涉及很多貓膩」、「謝國樑必須在6年內讓金星國際爆賺35倍，才有可能借出320萬美元，謝恐涉洗錢等五大罪狀，要選市長有義務交代清楚」等語，並在臉書粉絲專頁指控謝國樑涉嫌洗錢。

謝國樑認為林楚茵皆為不實陳述且未盡查證義務，他也已澄清沒有不法情事，林楚茵仍持續不實指控，侵害名譽權，提告求償300萬元，並於三大報刊登判決書全文。

林楚茵指出，言論與公共利益有關，且有所本，沒有侵害謝國樑名譽權，謝國樑長期從事政治活動，是知名政治人物，對於個人名譽應有較高程度退讓，請求駁回訴訟。

台北地院認為謝國樑當時已登記參選基隆市長選舉，應接受外界監督人格、品行、操守、私德，候選人品行操守如何、借款是否合法正當，與公益息息相關，應以最大容忍接受公眾檢視。

法院指出，林楚茵言論攸關公共利益，屬於可受公評事項，謝國樑無法舉證林楚茵有何明知不實故意捏造言論，認為請求賠償沒有理由，判謝國樑敗訴，林楚茵免賠。

立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照片

謝國樑 林楚茵 洗錢

延伸閱讀

薛富盛想會謝國樑談四接 王醒之：先向基隆市民道歉

環境部長薛富盛想訪基隆談四接 謝國樑：會在市府門口迎接

謝國樑改造城市風貌 邀台日韓學生提創意 垃圾桶成樣品

四接環評爭議怎解？首任環境部長薛富盛：會去拜會謝國樑

相關新聞

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿...

涉掐死馬籍女大生…凶嫌出庭稱「求償金額太大」 要求交保籌錢

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，士林地方法院今召開第11次準備程序庭，陳柏諺仍辯加工自殺非殺人，死者蔡女是他的女...

採茶車司機酒駕 8農婦酒駕新制被「連坐罰」直呼：很冤枉

南投仁愛鄉是重要茶葉產區，近期搶採秋茶，一名採茶車司機竟酒駕上路，遭警方攔查，經吹氣酒測值為0.41mg/L，不僅自己被...

獨／康建生技喋血案…李鴻淵殺4人一審死刑 今用一信求妻作證拚逃死

南投縣男子李鴻淵去年7月持槍闖進康建生技公司，將負責人賴敏男打成重傷，賴的胞弟、女兒及兩名員工則遭槍殺身亡，李一審遭判處...

中鋼子公司5高層收「超臭死豬頭」 3人涉恐嚇被判刑還要賠錢

曹姓、王姓男子懷疑中鋼通運公司高層欺負黃姓好友，去年4月間，由曹男購買5顆發臭「豬頭」，再由曾姓友人寄給中鋼通運董事長張...

山老鼠夥同內鬼盜伐2噸林木遭判刑 銷贓藝品行也慘了

宜蘭謝姓男子去年間夥同原住民賴姓父子，多次盜伐新竹縣尖石鄉國有林地的台灣肖楠木，總計約2公噸，賣給新北張姓父子開設的藝品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦