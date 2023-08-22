選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿財產避申報、公司出事媽媽扛；謝國樑提民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章、於三大報刊登判決書全文，台北地方法院今判謝國樑敗訴，林楚茵免賠，可上訴。

林楚茵去年9月26、27日曾開「踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬美金」記者會，表示「金星公司資本額僅700萬元，如何在6年內暴增35倍資本額，可依公司法借出320萬美元？其中涉及很多貓膩」、「謝國樑必須在6年內讓金星國際爆賺35倍，才有可能借出320萬美元，謝恐涉洗錢等五大罪狀，要選市長有義務交代清楚」等語，並在臉書粉絲專頁指控謝國樑涉嫌洗錢。

謝國樑認為林楚茵皆為不實陳述且未盡查證義務，他也已澄清沒有不法情事，林楚茵仍持續不實指控，侵害名譽權，提告求償300萬元，並於三大報刊登判決書全文。

林楚茵指出，言論與公共利益有關，且有所本，沒有侵害謝國樑名譽權，謝國樑長期從事政治活動，是知名政治人物，對於個人名譽應有較高程度退讓，請求駁回訴訟。

台北地院認為謝國樑當時已登記參選基隆市長選舉，應接受外界監督人格、品行、操守、私德，候選人品行操守如何、借款是否合法正當，與公益息息相關，應以最大容忍接受公眾檢視。

法院指出，林楚茵言論攸關公共利益，屬於可受公評事項，謝國樑無法舉證林楚茵有何明知不實故意捏造言論，認為請求賠償沒有理由，判謝國樑敗訴，林楚茵免賠。