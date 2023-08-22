採茶車司機酒駕 8農婦酒駕新制被「連坐罰」直呼：很冤枉

南投仁愛鄉是重要茶葉產區，近期搶採秋茶，一名採茶車司機竟酒駕上路，遭警方攔查，經吹氣酒測值為0.41mg/L，不僅自己被法辦，還波及車上8名農婦，因酒駕新制被「連坐罰」，合計罰金最高恐達12萬元，令挨罰婦人直呼「很冤枉」。

仁愛鄉因卡努颱風帶來驚人雨量，受創嚴重，對外道路一度中斷，影響蔬果及農產運輸，道路搶通後，農民加速運銷，且因近期正值秋茶產季，茶農也雇工加緊採收，而為防堵貨運車、採茶車等違規超載情形，警方也加強攔查勤務。

仁愛警分局今指出，該分局員警日前在台14線霧社路段發現一輛廂型車疑似違規超載，當場攔查車上除了司機，還有8名採茶農婦，多載了1人，依法開單告發超載時，員警更眼尖察覺司機臉紅紅的，經吹氣，酒測值0.41mg/L，確認酒駕。

警方當場依「道路交通管理處罰條例」第35條第1、9項酒後駕車，對他處以3萬元以上12萬元以下罰鍰，當場移置保管其汽車、吊扣駕照1至2年及吊扣牌照2年，並依違反「公共危險罪」將他移送南投地檢署偵辦。

但因酒駕新制，對與酒駕者同車採「連坐罰」，酒駕三法修正案更將連坐罰金從原本的600至6000元，提高到3000元至1萬5000元罰鍰，因此車上8名農婦都得被罰，合計最高可處12萬元罰鍰，不論是人數或金額恐怕都創下鄉內紀錄。

警方表示，婦人知道要被開罰後直呼很衰、很冤枉，心疼當天採茶不僅做白工還倒貼，為此仍要呼籲駕駛人勿心存僥倖酒駕，同車乘客也一定要規勸駕駛不要酒駕，避免連帶遭受到高額罰鍰，也避免酒駕行為危害自己和其他用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康