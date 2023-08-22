避免性騷被害人重複論述 法官提判斷指引

未來的性騷擾案要兼顧被害人感受，簡化作證流程！台北市家防中心性侵害保護組組長劉懿22日在研討會表示，尤其是兒童、身心障礙的性騷或性侵被害人，若能減少讓當事人重複陳述被性侵的狀況，可以保護其身心狀態；台北地院法官林鈺珍則說，法官除了認定被害人證詞外，其他補強證據也是重要的裁決依據。

減少受害人重複論述

台北醫學院衛生福利政策中心22日舉辦「#MeToo案件系列講座 ‒ 跨越專業界線的對談」研討會，邀請各方專家討論性騷與性侵案件處理程序狀況。劉懿表示，過去性騷或性侵相關案件，會經過警察、社工與檢察官多次詢問案件細節，會讓被害者覺得更不想面對，因此不利後續案件處理，推動減少重複論述很重要。

她說，尤其對兒童、心智障礙者來說，很多艱澀的法律問題很難理解，甚至被害人想到報案很困難就不願報案，因此台灣在這波MeToo後案件有成長，其實並非突然出現，而是壓抑已久的黑數。劉懿指出，以前都是各講各的，現在處理相關案件時，社工會陪同被害者一同向警方說明，減少詢問環節。

證據少難斷案

「北市也有準備簡易性侵指引，協助被害者熟悉處理流程！」劉懿表示，北市推出的「性侵害防治易讀手冊」，分成先備知識、司法流程、求助資源與懷孕指引4冊，可以讓被害人較不畏懼報案流程，減少重複論述的「進減率」從5年前的21.76%提升到95.74%，檢察官也可直接指揮檢警察保留證據或羈押加害人。

林鈺珍則說，由於METOO相關案件通常很少第三方目擊者，證據保留不容易，因此法官斷案除了被害人的證詞、加害者的辯駁外，需要依靠補強證據來判斷是否有犯罪行為，在資訊不多下，法官有時候會質疑證人證詞反覆，或是被害人的揭露動機，還有懷疑兒童做出超齡論述等，希望各界可以理解。

法官說明判斷標準

她說，補強證據包括人證，如第一時間通報者、被害人主動求助對象，還有書證，如診斷證明書、DNA檢定結果，社工訪視與Line對話紀錄等。法官會以被害人與被告的互動關係、是否有積極呼救、是否有外力證據顯示被害人被強迫等因素，判斷性騷或性侵案是否成立。

林鈺珍坦言，有時候前端檢察官、警察與社工問過的證詞還是會有證據不足的部分，因此還是要傳喚被害者與加害者進一步詢問，這方面如何減少重複論述值得討論。她也說，性侵害最低會判3年以上，加害者通常不會輕易承認，會以「婚姻就代表同意性交」、「女生穿著不檢點」等言語設法脫罪，但她提醒，只要對方覺得不舒服、沒有同意（或被迫）就是性侵。

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