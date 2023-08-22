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IKEA設計師涉重製丁丁藝術塗鴉作品 掛家具展間侵權遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

IKEA宜家家居一名林姓設計師，去年7月在網路上看見「台灣壁紙大王」丁三光創辦的丁丁藝術空間，發表「BREAK THE BARRIER」圖樣，涉嫌下載擅自重製，改做類似圖樣後，直接掛在IKEA家具公開展示間，遭丁丁藝術提告侵害著作財產權。士林地檢署偵結，依違反著作權法，起訴IKEA和林姓設計師。

丁丁藝術空間位在北市士林天母東路上，創辦人是被譽為「台灣壁紙大王」丁三光，其兒子丁春誠曾是時尚Ｆ成員，近年來也轉型擔任藝術策展人，丁丁藝廊TEKTITE HOUSE，2021年2月推出「BREAK THE BARRIER」塗鴉藝術展。

起訴指出，IKEA林姓女設計師，在網路上看到丁丁藝術的「BREAK THE BARRIER」塗鴉作品，明知是丁丁藝術享有著作財產權的設計圖樣，涉嫌未經同意從網路下載、擅自重置，改成類似圖樣後，7月23日掛在IKEA家具展示間，侵害丁丁藝術著作財產權。

檢察官依林姓設計師認罪自白、家具展示間的照片、影片，及丁丁藝術提出的享有著作權圖樣、出資委聘設計契約書、展覽媒體報導等證物，認定林姓設計師和宜家公司，涉犯擅自重製侵害他人著作財產權罪嫌、擅自公開展示侵害他人著作財產權，從重依擅自公開展示侵害他人著作財產權罪起訴。

IKEA宜家家居一名林姓設計師，涉嫌擅自重製丁丁藝廊「BREAK THE BARRIER」圖樣，還掛在展間，挨告遭起訴。圖／翻攝丁丁藝術空間官網
IKEA宜家家居一名林姓設計師，涉嫌擅自重製丁丁藝廊「BREAK THE BARRIER」圖樣，還掛在展間，挨告遭起訴。圖／翻攝丁丁藝術空間官網

設計師 IKEA 智慧財產權

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