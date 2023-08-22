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文化部前司長涉貪獄中死亡 法官作不受理判決追77萬犯罪所得

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

文化部人文司前司長朱瑞皓擔任傳統藝術中心副主任時向廠商索賄判刑定讞，發監執行，又另案被控向台北市出版商業同業公會前理事長盧欽政、副理事長周均亮等人索賄，法院審理中，不過，朱今年6月1日在服刑期間死亡，台北地院今天對朱作出公訴不受理判決。

不過，合議庭仍認為朱瑞皓的犯罪所應沒收，判決時宣告追徵沒收朱的77萬餘元犯罪所得。

同犯共犯、盧欽政以不正方式取得文化部補助及採購款2279萬元，另以不實憑證取得165萬多元補助款，法官依交付賄賂、詐欺取財等罪合併判盧應執行2年，褫奪公權1年，緩刑4年，支付公庫200萬元。

此外，另名被告公會副理事長周均亮依行賄、詐欺、會計不實等罪判刑2年，褫奪公權1年，緩刑4年，支付公庫300萬元。全案可上訴。

檢方指控，2014年7月至2018年7月，朱瑞皓利用承辦書展補助款的機會，以「盧仔，我有急用」為暗示索賄，協助盧取得「2015年出版界雜誌案」等10件、總金額2279萬多元的文化部採購案。

朱瑞皓今年6月1日因亡故後，獲判決公訴不受理，不過，犯罪所得仍須沒收，合議庭今天宣判時宣告追徵沒收朱的賄款70萬9685元，以及接受免費招待出國旅遊的不正利益6萬3200元計77萬2885元。

朱瑞皓。圖／聯合報系資料照片
朱瑞皓。圖／聯合報系資料照片

文化部 出國旅遊 詐欺

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