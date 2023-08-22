闖紅燈收罰單 怪黃燈秒數太短 法官查出紅燈已亮24.7秒

李姓男子騎機車行經路口闖紅燈收到1800元罰單，指黃燈秒數太短「入人於罪」，訴請撤銷罰單。法官查出，他違規時紅燈已亮了24.7秒，且他建議黃燈應7到8秒鐘實屬荒謬，將造成大量「搶黃燈」徒增違規，更容易造成事故，駁回告訴，全案可上訴。

判決指出，李男今年3月8日上午10點半左右，騎機車沿基隆市暖暖區八堵路北向行駛，經過185巷口處時，路口交通號誌顯示為圓形紅燈，仍通過停止線繼續直行，觸發路面感應線圈，固定式照相機拍攝違規畫面後，警方舉發「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」。

李男接到違反道路交通管理事件通知單（紅單）後，以書面向基隆監理站提出申訴，監理站仍認有違規事實，裁罰1800元並記違規點數3點。

李男不服處分，提起本件行政訴訟，主張他曾經擔任貨運相關公會理事長，先前與交通部開會時，曾建議黃燈時間過短，至少應7秒到8秒鐘，才不會讓人被開罰單，當時長官也都同意他提出的建議，但現在黃燈時間仍然未加長，形同入人於罪，訴請撤銷原處分。

基隆地院查出，李男騎車通過停止線時，號誌變更為紅燈已達24.7秒，並以紅燈後第25.7秒照片計算時速為22公里。據以推算號誌變紅燈時，李男距離路口應有150公尺。車輛接近交岔路口處通常會減速，實際距離會更遠，李男不可能沒看見紅燈，更無不及反應可能，論定闖紅燈屬故意行為。

法院指出，李男抗辯先前建議將黃燈時間延長到7到8秒實屬荒謬，若依建議實施，依目前駕駛人普遍欠缺遵守道路交通安全規則自覺實務狀況，只會造成大量自以為「搶黃燈」情形，徒增交通違規外，更容易造成道路交通事故。