涉收賄70餘萬元 文化部前司長朱瑞皓死亡判不受理

文化部前司長朱瑞皓涉嫌收受新台幣70餘萬元賄賂與不正利益，遭檢方起訴。由於朱男於今年6月死亡，台北地方法院今天判決公訴不受理，但仍判決沒收不法所得。

另外，台北市出版商業同業公會前理事長盧欽政、前副理事長周均亮不僅涉嫌行賄朱瑞皓，還涉嫌以不實憑證，向文化部詐欺補助款。北院審酌2人認罪，分別判處盧、周有期徒刑2年，褫奪公權1年，緩刑4年，並分別向公庫支付新台幣200萬元、300萬元。

檢方起訴指出，朱瑞皓於民國98、99年間投資失利，又因提供酒店女子生活費及購車款項，入不敷出而積欠信用卡款項、信貸，再婚後育有2子，債務及生活壓力沉重。

檢方查出，朱瑞皓擔任文化部人文及出版司副司長時，結識盧欽政、周均亮。盧、周男得知朱男債務壓力沉重，104年間向朱男表示：「你有困難我們都會協助」，朱男當場應允，隨後在副司長、司長任內，陸續收受現金、機票、住宿等賄賂與不正利益共78萬餘元。

朱瑞皓則協助盧欽政等人取得「104年出版界雜誌案」、「106年美國書展案」、「107年越南書展案」等，共計2279萬餘元補助款及採購案。

台北地檢署於109年間依貪污治罪條例等罪起訴朱瑞皓、盧欽政、周均亮等人。

朱瑞皓另涉嫌在傳統藝術中心副主任任內收受回扣180萬元，最高法院判刑7年10月，褫奪公權5年定讞，朱瑞皓已於去年7月入監服刑。

台北地方法院審理期間，朱瑞皓於今年6月1日死亡，合議庭依刑事訴訟法規定判決公訴不受理。不過，由於檢察官聲請宣告沒收犯罪所得，北院判決沒收犯罪所得77萬2885元。可上訴。