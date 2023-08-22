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銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

中信銀行員涉勾結詐騙集團 桃檢搜索、聲押1人

中央社／ 桃園22日電

中國信託商業銀行曾有多名行員涉嫌與詐騙集團勾結，被調查或起訴。桃園地檢署今天說，發現有行員參與詐欺犯行，昨天搜索、偵訊後，今天向桃園地院聲押1行員、5人具保候傳。

桃園地檢署今天向媒體表示，昨天指揮法務部調查局桃園市調查處及台北市政府警察局刑事警察大隊、桃園 市政府警察局刑事警察大隊等單位偵辦詐欺集團案，搜索中國信託商業銀行雙和分行、北蘆洲分行、江翠分行等處。

桃檢說，檢察官偵訊後，認為中信銀行某分行行員參與詐欺等犯行，今天以涉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例及違反洗錢防制法等罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押該行員，另5人具保候傳。

先前就有多名中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，遭檢調調查及起訴，金管會今年5月30日開罰中信銀行新台幣2000萬元；據了解，此案為檢察官在清理先前的中信銀行員涉詐案時，發現新的事證及犯罪行為。

桃園 警察 詐欺

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