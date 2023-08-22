境外勢力介入選舉？法務部：最高核發2000萬檢舉獎金

法務部今天指出，為能端正選舉風氣，有必要將境外勢力、選舉賭盤納入檢舉獎金核給範圍，已就原給獎要點修正、經行政院核定，檢舉境外勢力介入選舉，最高將核發2000萬元。

法務部指出，境外勢力在台發展組織或提供競選資金模式介入選舉，依照以往偵查經驗，極具隱密性，偵查難度高，考量此等行為除危害選舉公平性外，更動搖國家安全與社會安定，戕害民主政治根基，有給予高額檢舉獎金，以提高檢舉誘因之必要。

法務部說，依新修正要點，此類案件若經起訴書或判決書認定與公職人員選舉罷免法等選舉法律有關，最高核給2000萬元，以鼓勵民眾踴躍提供有效情資，提升查緝成效。

至於檢舉選舉賭盤部分，法務部認為，選舉賭盤也是特定候選人操縱選舉結果常見手法，民眾若受到賠率所誘引而下注，為獲取賭金，除改變自己投票意向外，更可能為此煽動或影響其他選民進行投票。

法務部說，選舉賭盤相關不法行為，對選舉公平性妨害不亞於現金賄選，查緝選舉賭盤更是所有查察機關未來重點工作之一，因此，將檢舉選舉賭盤納入核獎範圍，依查獲規模大小，核給檢舉獎金最高金額500萬元。

法務部表示，公平選舉是民主政治的基石，查察機關將全力查辦妨害選舉犯行，以確保選舉公正性。