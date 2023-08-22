科技廠女員工盜用宿敵帳號爽訂餐 惡作劇下場GG

高雄日月光半導體廠陳姓、黃姓2女員工彼此有嫌隙，陳女竟未取得黃女同意或授權，無故侵入黃女電腦，5天佯以黃女名義訂購18樣餐點，直到黃女察覺有異，調閱監視器這才發現，竟是陳女對她惡作劇，氣得告上法院，陳女被判處拘役40天，可易科罰金4萬元。

判決書指出，陳、黃兩人宿怨已久，互看對方不滿。去年11月13日陳女無意間得知黃女電腦帳號，竟擅自在公司8樓以黃女帳號、密碼登入日月光公司訂餐系統，向恩霖、統一等店家，佯以黃女名義連日爽訂「糖醋固咾肉」、「紐奧良雞腿」、「紅燒五花肉」等18樣餐食。

由於，公司系統連日被莫名扣款，黃女察覺有異，事發第三天才向公司主動調閱監視器畫面，並查詢內部系統扣款紀錄後，這才赫然發現，竟是宿敵陳女在搞鬼，憤而向法院提出告訴。

事後，陳女在偵查及本院準備程序中，坦承不諱，核與黃女警詢及偵查中證述，以及胡姓證人警詢中證述大致相符，並有日月光公司訂餐系統扣款紀錄、監視器錄影畫面翻拍照片、員工訪談紀錄表。