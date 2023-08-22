快訊

日職／想讓王柏融華麗告別卻打出成績 日媒曝火腿的天人交戰

三星S Pen還有什麼神用途？星粉曝「可以拿來聞」：聞一次就難忘

福島電廠核廢水24日排放入海 我原能會說話了

防止數位性暴力 民團：看到應檢舉

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

Meta公共政策總監陳奕儒（左）與展翅基金會秘書長陳逸玲（右）22日召開記者會呼籲民眾看到網路不當影片，就應主動檢舉。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
Meta公共政策總監陳奕儒（左）與展翅基金會秘書長陳逸玲（右）22日召開記者會呼籲民眾看到網路不當影片，就應主動檢舉。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
「哥也太帥，還要看更多」、「你是不是不喜歡我，不然怎麼都不願意拍照給我看」，網路上誘騙青少年性私密影像狀況泛濫！根據網路統計，數位性暴力事件諮詢於2022年已佔總案件數的5成。展翅基金會秘書長陳逸玲22日建議，旁觀的第三者除了不點閱、不分享或下載外，更應主動檢舉。

展翅基金會22日召開記者會，呼籲民眾一起當正義的第三者，檢舉網路上的不當影像，更製作宣導短片提醒民眾注意數位性暴力的狀況。動畫影片中，男性主角在網友的讚美與要求下，常會同意拍攝裸照；女性角色則是被男友情緒勒索，導致私密照片外流。

兒少代表高三王同學表示，現在網路流通快速，常常「ENTER」鍵按下去，受害者還來不及反應，私密照片或影像就秒速外流。許多受害者會選擇求助親友，但常因為他們也不知道如何處理，不小心就造成二度傷害。

陳逸玲說，基金會拍攝宣導短片，目的是希望家長與老師都能夠與青少年建立正確的觀念，並妥善處理類似的事件，最後的目標為「預防勝於治療」，從源頭就阻斷青少年傳給別人裸照，預防數位性暴力與性剝削事件。

不拍、不傳、不留

衛福部保護司司長張秀鴛表示，目前國際在兒少保護上走得愈來愈快，包括增加偵查手段，並與國際合作，第一時間攔截性私密影片的流傳。張秀鴛表示，面對不當外流性私密影像，民眾應遵守「不拍、不傳、不留」的原則，呼籲所有民眾在網路上看到不當影像的話，就應該直接檢舉。

Meta公共政策總監陳奕儒表示，目前社群平台上設有不少工具，提供給家長、使用者運用，如使用者可以設定不要受到陌生群眾的訊息騷擾。後續面對流行的威脅與挑戰，會持續與民間團體、政府合作，在社群政策上做出回應。

家長聊天促分享

諮商心理師則認為，家長保持著開放心態，以聊天的方式與孩子分享愛情或身體界線的看法，以掌握孩子的價值觀。她說，家長應採取不批判的態度，當孩子的軍師，孩子才願意跟他分享遇到的困難，如果強制禁止孩子與朋友網路聊天、時時監控孩子的手機使用狀況，反而可能將孩子愈推愈遠。

【更多精采內容，詳見

裸照 社群

延伸閱讀

終結性影像新法15日上路 平台未移除最重可封網

MeToo風潮性影像申訴案增5倍 最愛散布的是這類人

江宏傑赴日記者會報導出現「馬賽克」 衛福部曝原因

立委盼113專線負責性騷通報 衛福部：恐架空雇主責任

相關新聞

「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為...

生氣女友太絕情 刪她社群軟體2000名粉絲 他慘賠36萬

何姓男子不滿女友提分手，闖進女友家中洩忿，搶走女友手機刪除3000張照片、竄改帳號密碼，再登入女友的社群軟體刪掉2000...

爆黃呂錦茹「拜託蕭景田賄選」? 鏡週刊和記者要賠10萬

國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹被鏡週刊報導，知悉前國民黨中常委蕭景田替台北市議員林杏兒賄選，「錢是黃呂錦茹拜託蕭景田給...

他帶5把西瓜刀下跪道歉遭不領情 砍到前岳父失憶判關5年9月定讞

高雄市蔣姓男子離婚後不滿前妻聲請保護令，去年帶5把西瓜刀跑到前妻家砍人，前岳父出來保護愛女，被他砍到臟器外露，送醫後撿回...

涉洩漏黨主席及黨代表名單　民眾黨前秘書長機要不起訴

台灣民眾黨祕書長謝立功前陳姓機要，因擅自將該黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」的PDF檔，轉發到LINE的「民眾黨黨員...

防止數位性暴力 民團：看到應檢舉

「哥也太帥，還要看更多」、「你是不是不喜歡我，不然怎麼都不願意拍照給我看」，網路上誘騙青少年性私密影像狀況泛濫！根據網路統計，數位性暴力事件諮詢於2022年已佔總案件數的5成。展翅基金會秘書長陳逸玲22日建議，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦