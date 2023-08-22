防止數位性暴力 民團：看到應檢舉

Meta公共政策總監陳奕儒（左）與展翅基金會秘書長陳逸玲（右）22日召開記者會呼籲民眾看到網路不當影片，就應主動檢舉。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報） 「哥也太帥，還要看更多」、「你是不是不喜歡我，不然怎麼都不願意拍照給我看」，網路上誘騙青少年性私密影像狀況泛濫！根據網路統計，數位性暴力事件諮詢於2022年已佔總案件數的5成。展翅基金會秘書長陳逸玲22日建議，旁觀的第三者除了不點閱、不分享或下載外，更應主動檢舉。

展翅基金會22日召開記者會，呼籲民眾一起當正義的第三者，檢舉網路上的不當影像，更製作宣導短片提醒民眾注意數位性暴力的狀況。動畫影片中，男性主角在網友的讚美與要求下，常會同意拍攝裸照；女性角色則是被男友情緒勒索，導致私密照片外流。

兒少代表高三王同學表示，現在網路流通快速，常常「ENTER」鍵按下去，受害者還來不及反應，私密照片或影像就秒速外流。許多受害者會選擇求助親友，但常因為他們也不知道如何處理，不小心就造成二度傷害。

陳逸玲說，基金會拍攝宣導短片，目的是希望家長與老師都能夠與青少年建立正確的觀念，並妥善處理類似的事件，最後的目標為「預防勝於治療」，從源頭就阻斷青少年傳給別人裸照，預防數位性暴力與性剝削事件。

不拍、不傳、不留

衛福部保護司司長張秀鴛表示，目前國際在兒少保護上走得愈來愈快，包括增加偵查手段，並與國際合作，第一時間攔截性私密影片的流傳。張秀鴛表示，面對不當外流性私密影像，民眾應遵守「不拍、不傳、不留」的原則，呼籲所有民眾在網路上看到不當影像的話，就應該直接檢舉。

Meta公共政策總監陳奕儒表示，目前社群平台上設有不少工具，提供給家長、使用者運用，如使用者可以設定不要受到陌生群眾的訊息騷擾。後續面對流行的威脅與挑戰，會持續與民間團體、政府合作，在社群政策上做出回應。

家長聊天促分享

諮商心理師則認為，家長保持著開放心態，以聊天的方式與孩子分享愛情或身體界線的看法，以掌握孩子的價值觀。她說，家長應採取不批判的態度，當孩子的軍師，孩子才願意跟他分享遇到的困難，如果強制禁止孩子與朋友網路聊天、時時監控孩子的手機使用狀況，反而可能將孩子愈推愈遠。

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