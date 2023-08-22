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涉教唆偽造有價證券判3年2月 陳盈潔23日入監

中央社／ 台北22日電

資深歌手陳盈潔被控教唆偽造有價證券案，最高法院今年7月間判刑3年2月。台北地檢署日前發出通知書，要求陳女明天到案執行。

判決指出，陳盈潔於民國100年間向邱姓友人借款新台幣280萬元，友人要求除陳盈潔外，須再找一人為共同發票人具名，陳盈潔找胞姊幫忙當共同發票人，邱姓友人認為不符資格拒絕。

陳盈潔事後涉嫌教唆胞姊在本票上簽小妹的姓名，後續拿到借款。台北地檢署依教唆偽造有價證券罪起訴陳盈潔。

台北地方法院判處陳盈潔有期徒刑3年2月。台灣高等法院二審認為，陳盈潔於偵查時是意氣用事而認罪，並沒有教唆偽造有價證券的犯意，改判無罪。更一審改判1年8月並宣告緩刑4年。

更二審認定陳盈潔所為構成教唆犯偽造有價證券罪，改判3年2月，扣除已返還的犯罪所得66萬9800元，餘額43萬200元應予追繳沒收。最高法院駁回上訴定讞。

據指出，北檢執行科日前發出傳票，要求陳盈潔明天上午到案執行，陳女以身體健康欠佳申請暫緩執行，遭檢察官駁回。陳女須在明天到北檢執行科報到執行。

發票 最高法院 台幣

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