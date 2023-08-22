民眾黨員轉傳黨代表當選名單挨告 北檢不起訴

台灣民眾黨陳姓黨員去年12月間轉傳黨主席及黨員代表當選人名單到「民眾黨黨員溝通平台」群組，被民眾黨提告違反營業秘密法等罪。台北地檢署今天將陳男不起訴處分。

民眾黨提告指出，陳男明知未公開的「台灣民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」是民眾黨的營業秘密，未經民眾黨同意，去年12月14日中午以LINE傳送當選名單的PDF檔案到「民眾黨黨員溝通平台」群組，涉嫌違法營業秘密法及刑法妨害電腦使用罪嫌。

檢方指出，營業秘密法規定，「營業秘密」是指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營的資訊，且非一般涉及該類資訊之人所知者，因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者，所有人已採取合理之保密措施者。

檢方表示，本案的標的物並不符合營業秘密法規定「營業秘密」構成要件，且相關名單被放在民眾黨的內部群組中，許多黨員都能閱覽下載，陳男所為並不構成妨害電腦使用罪。

檢方認為，查無其他積極證據可證明陳男有何犯罪行為，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。