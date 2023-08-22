生氣女友太絕情 刪她社群軟體2000名粉絲 他慘賠36萬
何姓男子不滿女友提分手，闖進女友家中洩忿，搶走女友手機刪除3000張照片、竄改帳號密碼，再登入女友的社群軟體刪掉2000名粉絲，台北地院審理後，依強制等罪判處何拘役100日，得易科罰金10萬元，緩刑3年。可上訴。
何與蔡姓前女友本是同居關係，蔡女提出分手，何挽留不成，利用熟悉蔡女生活型態的機會報復蔡女的絕情。
檢察官指控，何2021年8月18日晚間10時許到蔡女租屋處門口埋伏，等蔡女現身，就跟隨闖入屋內；何先搶走蔡女的手機防止報警，接著解鎖女友手機密碼，查閱LINE、IG的對話紀錄，再竄改帳密後，刪除手機裡的2、3000張照片。
何更改過女友手機的密碼後，2021年8月19日、20日連續兩天用自己的手機登入蔡女的LINE、IG，刪除蔡女的2000名粉絲，蔡女報案，檢警查辦何，檢察官認為何犯侵入住宅、強制罪嫌，偵查起訴，法院審理，何認罪賠錢。
判決書指出，何任意刪除女友手機內的資訊，考量他坦承犯行，與蔡女和解，願意賠償36萬元，應無再犯之虞，就何犯侵入住宅、強制、入侵及刪除他人電腦相關設備電磁紀錄等罪，量處何拘役100日。
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