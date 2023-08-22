搬回印尼要匯百萬？8旬婦誤信「弟弟」警急勸保住老本
桃園八德一名83歲林姓婦人昨下午至郵局，臨櫃欲匯款100萬元，稱是要幫忙在印尼的親弟弟申辦搬回印尼的相關資料，行員發覺有異報警。結果警方到場後，請婦人撥電話給「弟弟」確認，卻均為空號，研判婦人碰上了「假冒親友」詐騙，趕緊勸阻保住錢財。
八德分局四維派出所員警昨下午獲報到場，得知林姓老婦人50年前嫁來台灣，在印尼有弟弟和妹妹，妹妹近日從印尼來台，表示要帶姐姐回印尼一起住，但稱在印尼的弟弟說需要100萬元，才能申辦戶籍等相關資料。
對此弟弟提供印尼銀行帳號，請老婦人追帳，經員警現場請婦人及妹妹聯繫弟弟確認，電話卻均為空號無法撥通，且無法提供弟弟身分，相當不尋常。
對此警方研判，林老婦人碰到常見的「假冒親友」詐騙手法，林老婦人聽完因為打消匯款念頭，成功防阻其遭詐騙，保住婦人辛苦存下的老本。
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