爆黃呂錦茹「拜託蕭景田賄選」? 鏡週刊和記者要賠10萬

國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹被鏡週刊報導，知悉前國民黨中常委蕭景田替台北市議員林杏兒賄選，「錢是黃呂錦茹拜託蕭景田給大家的」，她提告求償50萬元，台北地方法院判周刊、周姓及顏姓女記者應賠償10萬元，可上訴。

黃呂錦茹主張，周刊今年1月11日以「搭林杏兒競總車送文宣夾現金蕭景田買票影音檔曝光」為標題報導，內文指出「蕭有替林杏兒賄選之嫌，並意外提到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹恐怕也知情」，並在她的照片下方以文字說明「本刊取得的錄音檔中，曾繁川曾向W女説，錢是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（圖）拜託蕭景田給大家的」。

黃呂錦茹認為周刊報導惡意抹黑她知悉蕭景田為林杏兒賄選、賄款是她請蕭景田給大家，貶低人格及社會評價，侵害名譽權，要求周刊、鏡週刊負責人裴偉、總編輯廖志成、周姓及顏姓女記者賠償50萬元，並刊登判決於三大報。

周刊指出，報導內容涉及公共利益，記者也已善盡調查義務而沒有過失，且報導性質屬於意見表達而非事實陳述，也沒有使用編緝不堪的言詞，記者是依據採訪所得，就可受公評事項善意發表適當評論，沒有違法性。

台北地院認為周刊在黃呂錦茹的圖片下方，敘述指稱賄款是黃呂錦茹拜託蕭景田給大家，陳述明確肯定，並非意見表達，而是事實陳述，雖然黃呂錦茹身為黨部主委，並不代表黃呂錦茹對此知情，也無法證實賄款是黃呂錦茹拜託蕭景田給的，確實應負賠償責任。