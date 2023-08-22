他帶5把西瓜刀下跪道歉遭不領情 砍到前岳父失憶判關5年9月定讞

高雄市蔣姓男子離婚後不滿前妻聲請保護令，去年帶5把西瓜刀跑到前妻家砍人，前岳父出來保護愛女，被他砍到臟器外露，送醫後撿回一命，但失去案發時的記憶，出庭時也不敢檢視監視器畫面，最高法院依違反保護令判3月得易科罰金之刑、殺人未遂罪判5年9月徒刑，服刑完畢後令入相當處所或以適當方式施以監護1年定讞。

蔣（33歲）和妻子2021年離婚，卻常跑到前妻住處騷擾，前妻不堪其擾聲請保護令，惹得蔣心生不滿，他先預藏5把西瓜刀在前妻家附近的檳榔攤內，再到前妻家等候，見前岳父在整理魚貨，回憶起曾對前岳父有踰矩行為，突然鞠躬、下跪道歉來賠罪，但前岳父對他的舉動視若無睹，直接走回住處。

蔣見前岳父不領情，並認為對方要報警，，轉身跑去檳榔攤拿出預藏的西瓜刀，直接砍殺前岳父；前妻下樓看到父親遭砍，上前扭打也被蔣砍中，蔣不斷嘶吼「為什麼要逼我？」警方到場壓制蔣，當時蔣還碎念恐嚇「要殺了你們」。

前岳父被砍到臟器外露、全身多處刀傷，右手食指截肢，幸送醫急救後脫險，但出院後失去案發當時的所有記憶；前妻則遭砍中3刀，所幸無生命危險，蔣被檢方依殺人未遂罪起訴。