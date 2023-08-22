快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿醫師態度Google評論給1星 病人挨告沒事檢認是表達意見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子臉上長青春痘，看了二位醫生後都沒好，之後到三民區一家知名皮膚科求診，葉姓醫師回了一句「你懂最好」被陳男認為態度不佳，回家後上Google發一星評論，稱葉男「不配當醫生」、「最好包一包回家」，葉看到後對陳男提告，雄檢偵辦後認為陳男評論是主觀認知，並未超過意見表達範疇，不起訴陳男。

檢方調查，去年11月間，陳男因臉上青春痘都沒好，看了二位醫生擦藥後也沒改善，後來經過好友介紹，求診知名皮膚科診所的葉姓醫師，葉男開藥再給陳男擦拭，反被陳男指控態度不佳。

離開診間後，陳男回家在診所的Google頁面留下一星評論，稱葉姓醫師「態度相當傲慢無禮，術業有專攻，病人就是不懂才會來做諮詢看診，結果問你問題你竟然非常不屑，且還對我說，你懂那最好！」，「不配當醫生」、「最好包一包回家」。

葉男看到留言後，氣得對陳男提告，高雄地檢署偵辦時，葉男指他當時判斷陳男是青春痘，因為細孔阻塞吃藥不會好，才叫他吃藥服用一周看看，誰料他卻突然站起來，離開診間就跑到櫃台投訴。

但檢方認為，評論若涉及公共事務，並非以汙衊人格為唯一目的，原則上言論自由優於名譽所保護的法益，陳男發文內容是針對他就診時所見所聞的意見表達，並非明知為不時而故意批評。

檢方認定，醫師看診時態度是維持醫病關係的重要因素，與廣大就診病人的公共利益密切相關，雖然用語稍微激烈，但內容仍屬可受公評之事，並未超過意見表達的範疇，偵結不起訴陳男。

陳姓男子在Google頁面留下一星評論，稱葉姓醫師不配當醫生，被葉男提告。取自Google頁面
陳姓男子在Google頁面留下一星評論，稱葉姓醫師不配當醫生，被葉男提告。取自Google頁面

醫師 青春 提告

延伸閱讀

醫院Google評價幾顆星？／這家醫院要求員工臉書按讚

醫院Google評價幾顆星？／周穎政：別忽略醫護血汗付出

醫院Google評價幾顆星？／台大僅3.8顆星 院方這麼說

醫院Google評價幾顆星？／北榮3.9 不會所有人都滿意

相關新聞

「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為...

生氣女友太絕情 刪她社群軟體2000名粉絲 他慘賠36萬

何姓男子不滿女友提分手，闖進女友家中洩忿，搶走女友手機刪除3000張照片、竄改帳號密碼，再登入女友的社群軟體刪掉2000...

爆黃呂錦茹「拜託蕭景田賄選」? 鏡週刊和記者要賠10萬

國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹被鏡週刊報導，知悉前國民黨中常委蕭景田替台北市議員林杏兒賄選，「錢是黃呂錦茹拜託蕭景田給...

他帶5把西瓜刀下跪道歉遭不領情 砍到前岳父失憶判關5年9月定讞

高雄市蔣姓男子離婚後不滿前妻聲請保護令，去年帶5把西瓜刀跑到前妻家砍人，前岳父出來保護愛女，被他砍到臟器外露，送醫後撿回...

睡一晚要賠40萬！小王偷吃人妻破壞家庭下場慘

台中李姓男子明知楊姓人妻有家庭，卻私下偷和她在外面過夜睡了一晚，楊的徐姓先生懷疑老婆出軌，經蒐證發現2人搭電梯、待到隔天...

搬回印尼要匯百萬？8旬婦誤信「弟弟」警急勸保住老本

桃園八德一名83歲林姓婦人昨下午至郵局，臨櫃欲匯款100萬元，稱是要幫忙在印尼的親弟弟申辦搬回印尼的相關資料，行員發覺有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦