不滿醫師態度Google評論給1星 病人挨告沒事檢認是表達意見

陳姓男子臉上長青春痘，看了二位醫生後都沒好，之後到三民區一家知名皮膚科求診，葉姓醫師回了一句「你懂最好」被陳男認為態度不佳，回家後上Google發一星評論，稱葉男「不配當醫生」、「最好包一包回家」，葉看到後對陳男提告，雄檢偵辦後認為陳男評論是主觀認知，並未超過意見表達範疇，不起訴陳男。

檢方調查，去年11月間，陳男因臉上青春痘都沒好，看了二位醫生擦藥後也沒改善，後來經過好友介紹，求診知名皮膚科診所的葉姓醫師，葉男開藥再給陳男擦拭，反被陳男指控態度不佳。

離開診間後，陳男回家在診所的Google頁面留下一星評論，稱葉姓醫師「態度相當傲慢無禮，術業有專攻，病人就是不懂才會來做諮詢看診，結果問你問題你竟然非常不屑，且還對我說，你懂那最好！」，「不配當醫生」、「最好包一包回家」。

葉男看到留言後，氣得對陳男提告，高雄地檢署偵辦時，葉男指他當時判斷陳男是青春痘，因為細孔阻塞吃藥不會好，才叫他吃藥服用一周看看，誰料他卻突然站起來，離開診間就跑到櫃台投訴。

但檢方認為，評論若涉及公共事務，並非以汙衊人格為唯一目的，原則上言論自由優於名譽所保護的法益，陳男發文內容是針對他就診時所見所聞的意見表達，並非明知為不時而故意批評。