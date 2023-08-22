快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開發新竹神去村A走1.55億 圓方創新前董座夫婦遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

已下櫃的「圓方創新」前董事長徐翊銘，涉嫌於2014年間，利用開發新竹竹東「神去村」度假村時，與妻子李姵儀共謀藉由非常規交易及不實請款單據，挪用1.55億元公款，用以償還私人債務。台北地檢署今依證交法非常規交易、財報不實等罪起訴徐翊久夫婦2人，並建請法院宣告沒收其不法所得。

前身為普揚聯合科技的圓方創新，2014年與國際知名精品旅館管理集團GHM集團，合作開發神去村，欲打造為北台灣最大的國際飯店品牌度假村。事後徐男在進行土地相關交易時，卻涉及利用分期付款時，以不實請款上下其手，讓公司支出超額款項，並將超額款項挪用償債，使公司損失上億元。

後來圓方創新和開發案另一大股東元裾撕破臉互相提告，徐男被發現疑似提前依合約出具請款單，向股東請領尚未到期的開發案工程款，實際上卻將款項挪做私用，金額超過上億元。

經股東察覺有異，要求會同律師、會計師查帳，卻遭徐男等人拒絕。對於疑似遭掏空上億元資金，徐男則稱為公司虧損，有人因此不滿向金管會及檢調單位檢舉提告，最後圓方創新於2017年下櫃。

圓方創新董事長徐翊銘夫婦涉嫌以不實請款單掏空公司1.55億元，遭北檢起訴。記者蔡昕穎／攝影
圓方創新董事長徐翊銘夫婦涉嫌以不實請款單掏空公司1.55億元，遭北檢起訴。記者蔡昕穎／攝影

提告 新竹 會計師

延伸閱讀

誆投資墨爾本土地詐2.65億 前特偵組發言人張進豐遭訴

新竹竹北驚見3公尺深大天坑 專家研判與近日豪大雨有關

電子零件商老董代操作美股 與妻合謀挪3億公款炒股遭訴

軍人經營遊戲工作室、海內外儲值賺匯差 涉詐部隊同袍2百多萬遭訴

相關新聞

「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為...

生氣女友太絕情 刪她社群軟體2000名粉絲 他慘賠36萬

何姓男子不滿女友提分手，闖進女友家中洩忿，搶走女友手機刪除3000張照片、竄改帳號密碼，再登入女友的社群軟體刪掉2000...

爆黃呂錦茹「拜託蕭景田賄選」? 鏡週刊和記者要賠10萬

國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹被鏡週刊報導，知悉前國民黨中常委蕭景田替台北市議員林杏兒賄選，「錢是黃呂錦茹拜託蕭景田給...

他帶5把西瓜刀下跪道歉遭不領情 砍到前岳父失憶判關5年9月定讞

高雄市蔣姓男子離婚後不滿前妻聲請保護令，去年帶5把西瓜刀跑到前妻家砍人，前岳父出來保護愛女，被他砍到臟器外露，送醫後撿回...

睡一晚要賠40萬！小王偷吃人妻破壞家庭下場慘

台中李姓男子明知楊姓人妻有家庭，卻私下偷和她在外面過夜睡了一晚，楊的徐姓先生懷疑老婆出軌，經蒐證發現2人搭電梯、待到隔天...

搬回印尼要匯百萬？8旬婦誤信「弟弟」警急勸保住老本

桃園八德一名83歲林姓婦人昨下午至郵局，臨櫃欲匯款100萬元，稱是要幫忙在印尼的親弟弟申辦搬回印尼的相關資料，行員發覺有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦