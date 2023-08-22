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開發新竹神去村A走1.55億 圓方創新前董座夫婦遭訴
已下櫃的「圓方創新」前董事長徐翊銘，涉嫌於2014年間，利用開發新竹竹東「神去村」度假村時，與妻子李姵儀共謀藉由非常規交易及不實請款單據，挪用1.55億元公款，用以償還私人債務。台北地檢署今依證交法非常規交易、財報不實等罪起訴徐翊久夫婦2人，並建請法院宣告沒收其不法所得。
前身為普揚聯合科技的圓方創新，2014年與國際知名精品旅館管理集團GHM集團，合作開發神去村，欲打造為北台灣最大的國際飯店品牌度假村。事後徐男在進行土地相關交易時，卻涉及利用分期付款時，以不實請款上下其手，讓公司支出超額款項，並將超額款項挪用償債，使公司損失上億元。
後來圓方創新和開發案另一大股東元裾撕破臉互相提告，徐男被發現疑似提前依合約出具請款單，向股東請領尚未到期的開發案工程款，實際上卻將款項挪做私用，金額超過上億元。
經股東察覺有異，要求會同律師、會計師查帳，卻遭徐男等人拒絕。對於疑似遭掏空上億元資金，徐男則稱為公司虧損，有人因此不滿向金管會及檢調單位檢舉提告，最後圓方創新於2017年下櫃。
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