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涉投資詐欺 前特偵組檢察官張進豐父子遭起訴

中央社／ 台北22日電

前特偵組檢察官張進豐與兒子張庭耀被控以投資澳洲土地為由，向投資人詐欺澳幣1325萬元（約新台幣2億6500萬元）。台北地檢署今天依詐欺等罪起訴張進豐父子。

張進豐曾任台北、桃園地檢署黑金組檢察官、桃園地檢署襄閱主任檢察官、高檢署檢察官、特偵組組長兼發言人，擔任檢察官任內承辦多件社會矚目重大金融案件，已轉任律師。

檢方起訴指出，張進豐為一家澳洲房地產公司集團總裁，張庭耀是集團負責人，張進豐於民國107年間邀約李姓、張姓投資人合夥投資澳洲土地，並指獲利可期，雙方簽訂合約書，李、張陸續匯款到張進豐父子帳戶。

檢方調查，張進豐等人實際上未購得澳洲土地，卻涉嫌偽造銀行往來明細、土地買賣合約書，向李男等人誆稱投資依約進行中，藉此先後詐得澳幣1325萬元（約新台幣2億6500萬餘元）。

台北地檢署今天偵查終結，依詐欺、偽造文書罪起訴張進豐、張庭耀。

張進豐澄清表示，在澳洲買土地有順位，他們是第二順位的買家，第一順位買家決定購地，第二順位才沒買到，但交易契約都是真的，全案只是誤會一場。

澳洲 檢察官 詐欺

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