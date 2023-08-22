快訊

「處暑」習俗曝光！2大生肖將開始轉運「金錢運大旺」

泰國今將3度舉行總理選舉 流亡海外15年的前總理塔信上午返國

不顧日本漁民反對！日相岸田：福島核汙水確定8月24日起排海

「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為程序有瑕疵，廢棄發回更審。彭不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理就將案件駁回，求償200萬元並在三大報刊登道歉啟事，北院判彭敗訴，台灣高等法院今駁回彭上訴。

北院法院開庭時，彭文正曾透過視訊表示，他的一連串官司都是因為質疑蔡英文的博士論文不存在而起，張詠惠審案時，沒有開庭、沒有行闡明義務、沒有閱讀訴訟資料，就以程序駁回訴訟，讓刑事、民事官司多走很多路。

彭文正說，他受到枉法裁判，誹謗罪被檢察官起訴之後，年幼的女兒痛哭失聲了5分鐘，九旬老母也因而昏厥，對張詠惠提告，是希望司法能夠改革，如果勝訴會將錢全部捐給司法改革相關團體。

彭的律師認為，彭文正上訴才獲得高院判決廢棄發回、保證審級利益，張詠惠侵害彭的審級利益。張詠惠的委任律師表示，北院如何製作、發布新聞稿，與張詠惠完全無關，彭文正無法舉證侵權行為造成什麼樣的損害，主張張詠惠不必賠錢，也不必登報道歉。

北院認為，張詠惠並未因作成判決、由北院依法公告及製發新聞稿情節，犯任何職務上之罪經判決有罪確定，且彭文正如因判決經公告名譽權受侵害（僅是假設），損害也因該份判決經高院廢棄而除去，張女作成的判決、由北院依法公告、製發新聞稿，客觀上難謂故意違背應執行之職務，也無證據足認她有侵害彭的名譽權主觀故意。

北院認為彭的名譽權、訴訟權未因該判決及公告、新聞稿受貶損，請求賠償200萬、登報道歉無理，因此駁回。

一審判決後，彭文正不服而提上訴。高院審理後認為北院認事用法無違誤，因此維持一審見解，判上訴駁回。

去年12月23日，「請求確認博士論文不存在」訴訟北院更一審仍判彭文正敗訴，承審法官依舊是張詠惠，案件上訴高院中。

彭文正不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理就將案件駁回，求償200萬元並在報紙刊登道歉啟事，北院判彭敗訴，台灣高等法院今駁回彭上訴。圖／報系資料照片
彭文正不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理就將案件駁回，求償200萬元並在報紙刊登道歉啟事，北院判彭敗訴，台灣高等法院今駁回彭上訴。圖／報系資料照片

蔡英文 司法改革 律師

延伸閱讀

她騙重機車位出租詐2萬 加重詐欺罪「太重了」緩刑免關

鍾東錦當選無效一審駁回苗檢提上訴 鍾：意料中事

鍾東錦當選無效一審駁回 檢認有違經驗法則提上訴

影／遭陳沂控違反個資 雞排妹今出庭反批：不應該知法玩法、教壞大家

相關新聞

替韓國瑜助選涉賄選判3年2月 台東地檢署今早傳喚林懷到案發監

中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會長林懷以招待食宿與機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法院依違...

影／水房藏匿台中市刑大旁商辦...洗錢1.2億警逮人

台中市王姓女子曾是博弈相關行業人員，後來自立門戶，找來工程師成立水房集團，協助博弈集團洗錢，台中市刑大追查發現，王女公司...

「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為...

挺韓國瑜餐會涉賄選判刑定讞 台商林懷將入監服刑

台商林懷涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式拉抬時任總統候選人韓國瑜選情，最高法院判刑3年2月定讞。檢方今天上...

火燒玉山 NCC前專委2罪各判6月

ＮＣＣ前專門委員喬建中等五人，前年五月攀登玉山在杜鵑營地盜伐林木生火煮食，引發森林大火燒掉七十九公頃山林，南投地方法院宣...

起訴賴美惠法條 同高虹安案

新竹市長高虹安涉詐領四十六萬元助理費遭依貪汙罪起訴，外界搬出最高檢去年二月決議，認為公務員詐領小額補助款，應以普通詐欺罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦