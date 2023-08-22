「論文門」彭文正要北院法官賠200萬敗訴 上訴再次踢鐵板

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為程序有瑕疵，廢棄發回更審。彭不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理就將案件駁回，求償200萬元並在三大報刊登道歉啟事，北院判彭敗訴，台灣高等法院今駁回彭上訴。

北院法院開庭時，彭文正曾透過視訊表示，他的一連串官司都是因為質疑蔡英文的博士論文不存在而起，張詠惠審案時，沒有開庭、沒有行闡明義務、沒有閱讀訴訟資料，就以程序駁回訴訟，讓刑事、民事官司多走很多路。

彭文正說，他受到枉法裁判，誹謗罪被檢察官起訴之後，年幼的女兒痛哭失聲了5分鐘，九旬老母也因而昏厥，對張詠惠提告，是希望司法能夠改革，如果勝訴會將錢全部捐給司法改革相關團體。

彭的律師認為，彭文正上訴才獲得高院判決廢棄發回、保證審級利益，張詠惠侵害彭的審級利益。張詠惠的委任律師表示，北院如何製作、發布新聞稿，與張詠惠完全無關，彭文正無法舉證侵權行為造成什麼樣的損害，主張張詠惠不必賠錢，也不必登報道歉。

北院認為，張詠惠並未因作成判決、由北院依法公告及製發新聞稿情節，犯任何職務上之罪經判決有罪確定，且彭文正如因判決經公告名譽權受侵害（僅是假設），損害也因該份判決經高院廢棄而除去，張女作成的判決、由北院依法公告、製發新聞稿，客觀上難謂故意違背應執行之職務，也無證據足認她有侵害彭的名譽權主觀故意。

北院認為彭的名譽權、訴訟權未因該判決及公告、新聞稿受貶損，請求賠償200萬、登報道歉無理，因此駁回。

一審判決後，彭文正不服而提上訴。高院審理後認為北院認事用法無違誤，因此維持一審見解，判上訴駁回。