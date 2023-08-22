替韓國瑜助選涉賄選判3年2月 台東地檢署今早傳喚林懷到案發監

中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會長林懷以招待食宿與機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法院依違反總統副總統選舉罷免法判林懷3年2月徒刑，褫奪公權4年定讞。林懷戶籍在台東，聲請囑託台東地檢署執行。北檢准許，由台東地檢署發傳票，今傳喚林懷到案執行發監。

案件源於，林懷2019年12月3日舉辦湖南台胞年終尾牙聯誼會，邀請在湖南省的台灣人民與會同歡，並提供免費飲宴、抽獎、招待與會者免費入住酒店，並提供每人1500元人民幣機票補助款為誘因，在微信群組傳送訊息，吸引有投票權的台商參與餐會，在餐會替韓國瑜助選，藉此方案於投票日前搭機返台的台商約有200多人，涉嫌期約賄選。

北檢2020年5月依違反總統副總統選舉罷免法等罪起訴林懷；台北地院判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年；台灣高等法院審酌林懷等人於審理時供認犯罪，改判刑3年2月，褫奪公權4年。最高法院日前駁回上訴定讞。

同案被告中華婦女聯合會副秘書長沈斌一審判刑1年8月；中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞一審判刑1年8月；中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長一審張國君判刑1年8月；台商莊桓漳一審判刑1年8月，4人二審皆獲宣告緩刑5年，緩刑期間須交付保護管束，支付公庫20萬、參加30小時法治教育課程；4人和檢方均未上訴第三審而確定。另外，中華婦聯會理事長兼中華統一促進黨黨員何建華、長沙台灣同胞投資企業協會副會長佟建華一、二審均獲無罪確定。