影／水房藏匿台中市刑大旁商辦...洗錢1.2億警逮人

台中市王姓女子曾是博弈相關行業人員，後來自立門戶，找來工程師成立水房集團，協助博弈集團洗錢，台中市刑大追查發現，王女公司採「小規模」，在七期四處租賃商辦大樓，成立合法工作室，暗地裡從事不法，最後竟落腳台中市刑大駐地旁商辦，十分大膽，洗錢1.2億元，警方去年間收網，逮回王女等5人，台中地檢署偵結，依賭博罪起訴。

台中市刑大偵七隊在去年間接獲情資，有洗錢水房藏匿在台中商辦大樓，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，與刑事局第九大隊組成專案小組偵辦，調查發現，王姓女子（41歲）曾從事博弈相關行業，後來自立門戶，找來王姓工程師（39歲）當幫手，以每月薪資4至5萬元，外加分紅的薪資，吸收成員。

王女申請兩間合法的工作室、行銷公司，以掩護替博弈網站洗錢的不法，王女等人是透過收取銀行人頭帳戶方式，再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式，替賭客進行收取和轉帳賭資，每月從中抽取10％至15％為佣金，每月經手洗錢賭金超過千萬元，截至去年8月被檢警查獲為止，至少洗錢超過1.2億元。

檢警調查，王女的公司採取「小規模」經營，以方便隨時變更地點，躲避查緝，王女等人在台中七期的多間商辦流竄，最後是落腳在台中市刑大駐地旁的商辦大樓，不過「最危險的地方不一定最安全」，王女等人仍遭專案小組鎖定，查扣電腦主機、金融帳戶存摺、金融卡、wifi分享器、現金499萬元等贓證物。

全案警詢後依洗錢、賭博、組織犯罪等罪，移送台中地檢署，檢方近日偵結，認定王女等5人涉犯賭博罪，偵結起訴。