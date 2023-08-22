快訊

不顧日本漁民反對！日相岸田：福島核汙水確定8月24日起排海

網紅推薦款行動電源「充電竟爆炸」她燒傷險沒命 業者回應了

與心血管疾病和癌症皆有關 研究揭降低死亡率的最佳運動組合

影／水房藏匿台中市刑大旁商辦...洗錢1.2億警逮人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓女子曾是博弈相關行業人員，後來自立門戶，找來工程師成立水房集團，協助博弈集團洗錢，台中市刑大追查發現，王女公司採「小規模」，在七期四處租賃商辦大樓，成立合法工作室，暗地裡從事不法，最後竟落腳台中市刑大駐地旁商辦，十分大膽，洗錢1.2億元，警方去年間收網，逮回王女等5人，台中地檢署偵結，依賭博罪起訴。

台中市刑大偵七隊在去年間接獲情資，有洗錢水房藏匿在台中商辦大樓，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，與刑事局第九大隊組成專案小組偵辦，調查發現，王姓女子（41歲）曾從事博弈相關行業，後來自立門戶，找來王姓工程師（39歲）當幫手，以每月薪資4至5萬元，外加分紅的薪資，吸收成員。

王女申請兩間合法的工作室、行銷公司，以掩護替博弈網站洗錢的不法，王女等人是透過收取銀行人頭帳戶方式，再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式，替賭客進行收取和轉帳賭資，每月從中抽取10％至15％為佣金，每月經手洗錢賭金超過千萬元，截至去年8月被檢警查獲為止，至少洗錢超過1.2億元。

檢警調查，王女的公司採取「小規模」經營，以方便隨時變更地點，躲避查緝，王女等人在台中七期的多間商辦流竄，最後是落腳在台中市刑大駐地旁的商辦大樓，不過「最危險的地方不一定最安全」，王女等人仍遭專案小組鎖定，查扣電腦主機、金融帳戶存摺、金融卡、wifi分享器、現金499萬元等贓證物。

全案警詢後依洗錢、賭博、組織犯罪等罪，移送台中地檢署，檢方近日偵結，認定王女等5人涉犯賭博罪，偵結起訴。

台中市警局呼籲，切勿為避免匯差損失或節省銀行手續費，而透過非法管道進行金融交易，更不應無故將向金融機構開立的帳戶、向虛擬通貨平台或交易業務的事業，或第三方支付服務業申請帳號提供給他人使用，而成為犯罪集團的人頭帳戶。

台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，替博弈網站洗錢，還藏身在台中市刑大旁，檢警去年搜索抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，以合法工作室、行銷公司為掩護，替博弈網站洗錢。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子經營水房集團，以合法工作室、行銷公司為掩護，替博弈網站洗錢。記者陳宏睿／翻攝

洗錢 台中市 賭博

延伸閱讀

成員化整為零撈15億元 水房集團22人涉洗錢起訴

影／用三方支付洗錢…台中水房洗錢15億 不法所得7700萬都扣

10外國人疑涉洗錢在新加坡被捕 涉案金額約200億

聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢

相關新聞

替韓國瑜助選涉賄選判3年2月 台東地檢署今早傳喚林懷到案發監

中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會長林懷以招待食宿與機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法院依違...

影／水房藏匿台中市刑大旁商辦...洗錢1.2億警逮人

台中市王姓女子曾是博弈相關行業人員，後來自立門戶，找來工程師成立水房集團，協助博弈集團洗錢，台中市刑大追查發現，王女公司...

挺韓國瑜餐會涉賄選判刑定讞 台商林懷將入監服刑

台商林懷涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式拉抬時任總統候選人韓國瑜選情，最高法院判刑3年2月定讞。檢方今天上...

火燒玉山 NCC前專委2罪各判6月

ＮＣＣ前專門委員喬建中等五人，前年五月攀登玉山在杜鵑營地盜伐林木生火煮食，引發森林大火燒掉七十九公頃山林，南投地方法院宣...

起訴賴美惠法條 同高虹安案

新竹市長高虹安涉詐領四十六萬元助理費遭依貪汙罪起訴，外界搬出最高檢去年二月決議，認為公務員詐領小額補助款，應以普通詐欺罪...

詐領助理費 台南前議長賴美惠涉貪被起訴

台南市議會前議長賴美惠，涉嫌詐領助理費二三二萬五二○○元，台南地檢署昨依利用職務機會詐取財物等罪嫌將賴提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦