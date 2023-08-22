柬埔寨豬仔案 監院糾正外交部、雄檢

監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華（左）、紀惠容（右）所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影 柬埔寨豬仔案震驚台灣，監察委員葉大華昨天說，外交部未積極掌握人口販運國際情勢，意識到國人求助案件的嚴重性，再加上海外急難救助金動支困難，導致使用率偏低，延宕救援工作時程，而高雄地檢署未詳加查證破案影片的真實性、落實去識別化，監察院通過糾正外交部、高雄地檢署，同時建議警政署敘獎有功人員。

監察院內政與族群委員會日前通過監委葉大華、紀惠容所提「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案件調查報告，促請行政院就建立專責單位，還有提升外館犯罪偵查人力、強化公私部門救援網絡合作，督導所屬檢討改進。

【記者陳熙文、張議晨／連線報導】監察院調查柬埔寨打工詐騙，認為外交部未積極掌握、延宕救援工作，外交部昨表示會虛心檢討，但也強調外交部及駐外館處一向兢兢業業辦理國人急難救助工作，絶不致怠慢、輕忽或消極處理。

高雄地檢署昨則表示尊重，強調新聞處理都按偵查不公開作業辦法規定，因屬社會矚目案件，有公開之必要，才適度提供影片，監院調查時均已充分說明。